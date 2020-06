M. Gajdoš skončí definitívne na čele mestskej polície ku koncu júla

Bratislava 25. júna (TASR) - Marek Gajdoš, ktorý bol v minulosti šéfom vyšetrovacieho tímu kauzy Gorila, definitívne skončí na čele Mestskej polície Bratislava ku koncu júla. Rozhodli o tom vo štvrtok bratislavskí mestskí poslanci, ktorí zároveň od 1. augusta dočasne poverili vedením bratislavskej mestskej polície zástupcu náčelníka. Primátor Bratislavy Matúš Vallo poslancom povedal, že pôjde o Tibora Lehockého, ktorý doteraz pôsobil ako veliteľ expozitúry Bratislava V.



Primátor sa vo štvrtok poďakoval Gajdošovi za jeho prácu v mestskej polícii v hlavnom meste. Na jej čele stál od februára 2019. Gajdoš ponúkol v apríli vedeniu hlavného mesta svoju rezignáciu. Dôvodom bolo, že mal so svojím autom nehodu a polícia mu namerala v dychu alkohol. Gajdoš sa k tomu priznal na sociálnej sieti. Primátor Vallo prijal jeho rezignáciu a požiadal ho, aby mestskú políciu viedol do konca júna, dokedy mal byť vybraný nový šéf mestských policajtov.



Z výberového konania na nového náčelníka bratislavskej mestskej polície však nevzišiel úspešný kandidát a výberová komisia odporučila primátorovi vyhlásenie nového výberového konania. Vo finále výberového konania o post náčelníka bojovali Michal Buraľ a Peter Krajčírovič. "Na základe všetkých zhromaždených materiálov a vystúpení uchádzačov ani jeden z nich dostatočne nepresvedčil členov komisie o spôsobilosti viesť mestskú políciu tak, aby ho komisia mohla odporučiť primátorovi na schválenie do mestského zastupiteľstva," uviedla hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



Buraľ sa zároveň rozhodol nepokračovať na súčasnej pozícii zástupcu náčelníka vzhľadom na to, že komisiu vo výberovom konaní nepresvedčil. Nahradí ho veliteľ expozitúry Bratislava V mestskej polície Tibor Lehocký. Buraľ po dohode s mestom naďalej zostáva v štruktúrach mestskej polície.