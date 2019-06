Matúš Vallo zvažuje zvýšiť daň za ubytovanie pre turistov

Téma zvyšovania daní bola otvorená v rámci diskusie o koncepte takzvaných smart cities, na konferencii Globsec 2019 Bratislava Forum.

Bratislava 9. júna (TASR) – Primátor Bratislavy Matúš Vallo zvažuje, že zvýši daň za ubytovanie. Jej prípadné zvýšenie by podľa neho mohlo prilákať iný typ turistov. Pre TASR to povedal hovorca hlavného mesta Peter Bubla.



Téma zvyšovania daní bola otvorená v rámci diskusie o koncepte takzvaných smart cities, na konferencii Globsec 2019 Bratislava Forum. Na otázku moderátorky, či plánuje primátor Vallo zvýšiť dane, odpovedal, že ak ho okolnosti prinútia k tomu, že by musel pre rozvoj mesta zvýšiť niektoré miestne dane, tak to urobí.



Na otázku TASR, aké okolnosti by ho donútili zvýšiť dane, mesto spresnilo, že by išlo o turistickú daň. „Debata bola o možnostiach zvýšiť tzv. bed tax (daň za ubytovanie), ktorá je u nás podstatne nižšia v porovnaní so zahraničím,“ povedal Bubla.



Prípadné zvýšenie tohto druhu dane by podľa mesta možno nalákalo iný typ turistov. „Zvyšovanie iných daní nie je absolútne témou ani predmetom diskusie.“