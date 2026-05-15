Bratislava má k dispozícii novú bikesharingovú sieť Slovnaft eBajk
Autor TASR
Bratislava 15. mája (TASR) - Bratislava má k dispozícii novú bikesharingovú sieť Slovnaft eBajk. Viceprimátorka mesta Tatiana Kratochvílová projekt ocenila. TASR o tom informovala Lucia Čorbová zo spoločnosti Slovnaft.
„Som rada, že v Bratislave vznikajú služby, ako je bikesharing prevádzkovaný Slovnaftom v spolupráci s hlavným mestom, ktoré sa stávajú prirodzenou súčasťou modernej a dostupnej cyklodopravy. Každý nový projekt, ktorý ľudí motivuje presadnúť z auta na bicykel, zlepšuje kvalitu života v meste, dopravu aj verejný priestor. Bratislava chce aj naďalej podporovať ekologické a udržateľné formy dopravy, ktoré robia mesto príjemnejším pre všetkých obyvateľov,“ uviedla Kratochvílová.
Riaditeľka majetku a služieb spoločnosti Slovnaft Jana Galková doplnila, že elektrické bicykle patria k najrýchlejšie rastúcim trendom mestskej mobility. „Spustením Slovnaft eBajk sme chceli tento trend priniesť aj do Bratislavy - v podobe riešenia, ktoré je systematické, kontrolované a dlhodobo udržateľné,“ dodala.
