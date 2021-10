Bratislava má manuál pre vysádzanie stromov a starostlivosť o zeleň

Bratislava 5. októbra (TASR) - Mohutné stromy zasahujúce do chodníkov, nesprávna výsadba novej zelene či neodborná starostlivosť. Aj pre tieto situácie vytvoril mestský Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) manuály, v ktorých detailne popísali, ako sa správne starať ozeleň a čo treba dodržať pri vysádzaní tej novej. Dokumenty sú záväzné pre mesto a mestské organizácie. Pre mestské časti, súkromné spoločnosti či developerov majú odporúčací charakter.



Princípy a štandardy starostlivosti o zeleň v meste a Princípy a štandardy zelene v meste sú súčasťou manuálu verejných priestorov. Ten určuje v hlavnom meste pravidlá, ako by sa mali verejné priestory v meste tvoriť a obnovovať.



Riaditeľ sekcie verejných priestorov na MIB Roman Žitňanský tvrdí, že vytvorili návod pre všetkých, ktorí majú záujem vysádzať novú zeleň podľa najnovších poznatkov, aby sa predĺžila jej životnosť. "V manuáloch tiež vysvetľujeme, ako sa správne starať o zeleň, popisujeme techniky ošetrujúcich rezov, či aká by mala byť veľkosť výsadbovej jamy v pomere ku koreňovému balu a ďalšie parametre, aby každý kto bude vykonávať v meste výsadbu či starostlivosť, mal návod, ktorým sa môže riadiť," spresnil.



Magistrát a mestské organizácie deklarujú, že tieto princípy akceptujú a postupujú podľa nich pri všetkých zásahoch vo verejnom priestore. Napríklad nové platany na Trnavskom mýte boli vysadené v súlade s týmito manuálmi. Taktiež pri výmene povrchov chodníkov na uliciach Prokopa Veľkého, Jeséniova či na Račianskej a Vajnorskej ulici sú vytvorené nové súvislé výsadbové plochy alebo zväčšené existujúce výsadbové plochy pre stromy v zmysle týchto štandardov.



Doplnkom oboch dokumentov budú Technické listy mesta Bratislava, ktoré špecifikujú konkrétne technické detaily výsadby a ochrany zelene v rôznych kontextoch mesta.



V tomto roku pribudnú ešte princípy osvetlenia, dláždenia, osádzania reklamy či prístreškov MHD v Bratislave. Postupným uplatňovaním jednotných pravidiel majú podľa MIB hlavné mesto a jeho verejné priestory dostať kompaktný vizuál.