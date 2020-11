Bratislava má manuál verejných priestorov,stanoviť má i zásady rozvoja

Bratislava 26. novembra (TASR) – Mesto Bratislava má vypracovaný manuál verejných priestorov. Zlepšiť sa tak má ich úroveň, stanoviť vízia i zásady ich rozvoja. Cieľom je štandardizovať a zjednodušiť niektoré postupy pri tvorbe či rekonštrukcii verejného priestoru v hlavnom meste. Manuál je rozdelený na dva dokumenty, a to Manifest a Princípy a štandardy. Manifest ako úvodnú časť, ktorá sa venuje vízii rozvoja verejných priestorov, vo štvrtok schválili bratislavskí mestskí poslanci.



Hlavné mesto tvrdí, že verejný priestor je v súčasnosti dôležitejší ako kedykoľvek predtým. Dobre navrhnuté verejné priestory sú totiž podľa samosprávy pre mestá prínosom a výrazne formujú ich identitu. Ak sú atraktívne, ich využívanie preukázateľne rastie. "Reprezentujú mesto i ľudí, ktorí v ňom žijú. Nároky naň preto rastú," konštatuje samospráva.



Vypracovaný manuál má podľa mestského Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) pomôcť pri hľadaní námetov na tvorbu a obnovu verejných priestorov. Má byť tiež nástrojom pri budovaní identity hlavného mesta oživovaním tradícií, historických stôp a odkazov vo verejnom priestore. "Pri tvorbe verejných priestorov dokument kladie dôraz na originálne a inteligentné riešenia. Je súborom opatrení, ktoré podporujú rozvoj zdravého a klimaticky odolného mesta. Všetky tieto opatrenia zohľadňujú kultúrno-historický, spoločenský, hospodársky a prírodno-krajinársky kontext mesta," spresňuje MIB na svojom webe. Manuál má poskytovať metodický návod vzorových riešení, uľahčiť prácu projektantom pri navrhovaní, alebo samosprávam pri schvaľovaní a aj šetriť čas a peniaze.



Schválený manifest je prvá časť, ktorá sa venuje vízii rozvoja verejných priestorov v Bratislave. Dokument vychádza zo základných rozvojových materiálov mesta, ktoré nechce nahradiť, ale prirodzene dopĺňať. "Manifest možno vnímať ako úvod k manuálu princípov a štandardov. Je to hodnotový dokument zaoberajúci sa všeobecnou analýzou existujúcich problémov a definovaním jeho principiálnych zásad. Jeho súčasťou je aj vyhodnocovanie súvisiacich tém, ktoré majú vplyv na kvalitu verejných priestorov," spresnil MIB.



Medzi základné tematické okruhy patria mobilita, životné prostredie a ekológia, adaptačné opatrenia na zmenu klímy, verejné zdravie, inkluzívnosť a bezpečnosť, priestorová identita, sociálne prostredie, správa a údržba. Okruhy sú v dokumente rozdelené do kapitol - Mesto pre peších, Zelené mesto, Starostlivé mesto, Atraktívne mesto a Čisté mesto. Každá z kapitol rozoberá konkrétne okruhy tém. MIB i bratislavský primátor Matúš Vallo pripomínajú, že ide o otvorený dokument i o službu bratislavským mestským častiam.



Súčasťou bratislavského manuálu verejných priestorov je aj dokument Princípy a štandardy. Ide o súbor prevádzkových dokumentov technickejšieho charakteru. Definujú základné pravidlá konkrétnych prvkov či častí verejného priestoru. Základ tvoria zásady projekčnej prípravy a realizácie. Princípy a štandardy riešia napríklad lavičky, stojany pre bicykle, koše, exteriérové terasy, osádzanie stĺpikov i rozvodné inštalačné skrine.