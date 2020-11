Bratislava má návštevníkom čo ponúknuť v každom ročnom období

Na archívnej snímke zimné radovánky na bratislavskej Kolibe. Foto: TASR - Dano Veselský

Na archívnej snímke ľudia sa korčuľujú na verejnom klzisku počas druhého sviatku vianočného na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Foto: TASR - Dano Veselský

Na archívnej snímke pohľad na Bratislavský hrad a Most SNP. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 19. novembra (TASR) – Zamrznutý Dunaj, po ktorom sa preháňajú korčuliari – takáto zimná idylka je v Bratislave už nenávratnou minulosťou. Čoraz vzácnejšia je aj zasnežená Somárska lúka plná lyžiarov a sánkarov. Aj napriek čoraz teplejšej klíme je však v hlavnom meste stále veľa možností, ako počas zimného obdobia využiť svoj voľný čas.Bratislava zažila v minulosti mimoriadne studené zimy, na ktoré sa mnohí pamätajú.povedal pre TASR klimatológ Pavel Matejovič. Ako uvádza vo svojej publikácii Zima A. D. 1500 – 2010, v histórii sa takéto prípady stávali častejšie. Podľa záznamov opáta FelbigeraAj napriek klimatickej zmene sa v budúcnosti môžu vyskytnúť zimy s bohatou snehovou nádielkou, teda je tu ešte vždy šanca na tradičné zimné športy. Ideálnym miestom na zimné – sánkarské a lyžiarske – radovánky v hlavnom meste je populárny Kamzík so spomínanou Somárskou lúkou, kde sa ponúka tiež možnosť občerstvenia a pre Mimobratislavčanov aj ubytovanie. Atrakciou je vyhliadková reštaurácia a kaviareň vo výške približne 70 metrov na 190 metrov vysokej televíznej veži.V prípade dostatočnej snehovej pokrývky sa okolie Bratislavy, teda územie lesoparku a priľahlej oblasti Malých Karpát, mení na skvelý terén na bežecké lyžovanie.Aj v prípade, že je snehu nedostatok, ponúkajú Karpaty v bezprostrednom okolí mesta príležitosť na príjemné zimné prechádzky a osvieženie na Železnej studničke, na Kačíne, Peknej ceste či na Bielom kríži. Príjemnou destináciou je aj cez zimu hrad Devín a nábrežie Dunaja, respektíve jeho sútoku s Moravou. Pri ramenách tejto rieky sa nachádza aj rezervácia Devínske alúvium Moravy. V každom ročnom období je pozoruhodnou lokalitou Devínska Kobyla.Rovnako stojí za návštevu vodné dielo Gabčíkovo, konkrétne zdrž v Čunove, a spolu s tým aj galéria Danubiana. V prípade, že predsa len udrú silnejšie mrazy, je možnosť korčuľovať sa na viacerých prírodných vodných plochách (Štrkovecké jazero, Kuchajda, Draždiak, Chorvátske rameno). Keď chýba prírodný ľad, je možnosť využiť umelé ľadové plochy. Pre verejnosť je otvorených viacero zimných štadiónov, napríklad Zimný štadión Ondreja Nepelu, Zimný štadión Vlada Dzurillu, štadióny v Petržalke, v Dúbravke a klziská na ďalších miestach hlavného mesta.Priaznivcom plávania ponúkajú aj cez zimu možnosť športového vyžitia kryté plavárne – Pasienky, Mokrohájska ulica, Petržalka, Iuventa a ďalšie.V akomkoľvek počasí sa možno poprechádzať po Starom Meste. Dominantou Bratislavy je Hrad, ktorého história sa datuje od praslovanských a neskôr veľkomoravských stavieb, no najväčšie obdobie slávy zažil v časoch Márie Terézie. Ničivý požiar zachvátil Hrad 28. mája 1811, zrekonštruovanú podobu nesie od roku 1968. Z areálu Hradu sa ponúka výhľad na široké okolie mesta vrátane Dunaja a Námestia SNP so známou kaviarňou UFO. Ako na dlani možno vidieť Bratislavu a jej okolie z areálu pamätníka Slavín, ktorého návšteva sa dá spojiť s prechádzkou po neďalekom Horskom parku.K návšteve Starého Mesta neodmysliteľne patrí prehliadka Dómu svätého Martina, Primaciálneho paláca či Michalskej veže s vyhliadkou. Prakticky celé historické centrum Bratislavy dotvára neopakovateľná atmosféra najmä v čase Vianoc, hoci vzhľadom na pandemickú situáciu sa v roku 2020 nebudú konať tradičné vianočné trhy.Atraktívny program a expozície aj pre rodiny s deťmi ponúkajú Slovenské národné múzeum, Mestské múzeum či Múzeum dopravy. Rovnako pestrá je ponuka galérií od Slovenskej národnej galérie cez Galériu mesta Bratislavy až po množstvo menších výstavných plôch. Otváracie hodiny aj pravidlá pri návšteve verejných priestorov a inštitúcií sa odvíjajú od aktuálne platných opatrení proti pandémii.V každom prípade sa Bratislava a jej okolie stávajú čoraz príjemnejším miestom na život, ale tiež na rekreáciu v každom ročnom období, zimu nevynímajúc.