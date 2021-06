Bratislava má nový divadelný priestor, sídli v ňom Teatro Colorato

Bratislava 10. júna (TASR) - Nový divadelný priestor otvorili vo štvrtok v centre Bratislavy. Na Františkánskom námestí 2 má sídlo pôvodne zájazdové Teatro Colorato, ktoré je na slovenskej divadelnej scéne 13 rokov. Súbor doteraz nemal vlastný priestor, odohral však stovky predstavení doma i v zahraničí. Za inscenáciu Louis Braille získal na divadelnom festivale vo francúzskom Cannes hlavnú cenu.



Režisérom a riaditeľom divadla, ktoré ponúka "colorato" - žánrovú a tematickú pestrosť foriem a prístupov, je Peter Weinciller. "Pandémia nám ho darovala. Po niekoľkých pracovných stretnutiach s vlastníkmi budovy sme sa v júli 2020 pustili do práce a v decembri už bolo divadlo pripravené na prevádzku. Pre opatrenia sme museli čakať až dodnes," uviedol k otvoreniu vlastnej domácej scény. Divadlo vzniklo rekonštrukciou opusteného priestoru bývalej známej vinárne v centre Bratislavy. Divadelníci realizovali opravu svojpomocne, na odborné práce prizvali odborníkov.



Do nového priestoru pozývajú divákov na rodinnú hudobno-divadelnú šou Bejby Bajbl Band, ktorá má osloviť deti aj dospelých. V repertoári majú i operetu Franza Lehára Gróf z Luxemburgu, satirickú komédiu Pokušenie vo svätofloriánskej doline i shakespearovskú klasiku Oko za oko. Kapacita nového priestoru ponúka vyše 100 miest na sedenie. Zadnú časť hľadiska chcú členovia divadla využívať ako divadelný klub.



Teatro Colorato má ambíciu svoj priestor poskytnúť aj iným divadelným či umeleckým zoskupeniam. Mali by sa tu konať koncerty, prednášky či výstavy a prezentácie. "Ak niekto hľadá na podobné podujatia miesto, nech sa pokojne ohlási," uzavrel Weinciller.