< sekcia Regióny
Bratislava má nový kultúrny priestor
Projekt, za ktorým stojí rodina Hroncovcov, vznikal od roku 2019.
Autor TASR
Bratislava 10. decembra (TASR) - Bratislava má nový kultúrny priestor Edison Filmhub, ktorý chce ponúkať zážitky na celý deň. Butikové kino s kaviarňou, bistrom a galériou otvára v historickom centre hlavného mesta spoločnosť Film Europe. Ako informoval na stredajšej tlačovej konferencii jej riaditeľ Ivan Hronec, koncept a názov projektu nadväzuje na pražský Edison Filmhub a prináša nový spôsob ako tráviť čas s filmom, umením a dobrou gastronómiou.
Projekt, za ktorým stojí rodina Hroncovcov, vznikal od roku 2019. Sídli na Baštovej ulici. „Podarila sa nám úžasná vec. Tento priestor môže skutočne priniesť do Bratislavy a celého regiónu novú kultúrnu hodnotu,“ uviedla Silvia Hroncová.
Architektúry bratislavského Edisonu sa ujali Peter Jurkovič a Kristína Tomanová. „Keďže ide o rezidenčný dom, projekt priniesol viacero výziev - od akustickej izolácie po optimálne rozloženie priestorov,“ zhodnotila Tomanová s tým, že architekti kládli veľký dôraz na to, aby mal každý filmový zážitok špičkovú kvalitu obrazu, zvuku a pohodlia, a zároveň, aby rezidenti objektu nepociťovali žiadny diskomfort z prítomnosti kina a kaviarne.
Výsledkom je priestor, ktorý poslúži okrem filmových projekcií aj na dopoludňajšie premietania pre školy a kultúrne stretnutia. K dispozícii je tiež na súkromné podujatia, konferencie, prednášky či firemné akcie. Má dve butikové kinosály - veľkú s kapacitou 50 miest a malú s kapacitou 20 miest. Kinosedadlá majú výsuvný stolík na poháre alebo poznámkový blok.
Prvou verejnou projekciou v oboch sálach bude v predpremiére 20. januára 2026 najnovšia čierna komédia s Madsom Mikkelsenom Posledný Viking od dánskeho režiséra Thomasa Jensena. Ako pre TASR potvrdil Dominik Hronec, film bude aj súčasťou 12. ročníka prehliadky severských filmov Scandi. Pravidelnou súčasťou programu butikového kina budú tiež festivaly Be2Can, Créme de la Créme a ďalšie. V každej z kinosál sa bude premietať tri až štyrikrát denne, vrátane zľavnených projekcií pre seniorov a študentov.
Počas víkendov pribudnú projekcie filmov pre detského diváka. „Pravidelnosťou budú aj filmové cykly, ktoré budú uvádzané s diskusiami po filme,“ upozornil Dominik Hronec na podujatia sprevádzané odborníkmi z rôznych profesií. Dodal, že jednou z prvých pravidelných akcií bude cyklus Prítomie sprevádza, ktorý budú viesť moderátorka Zuzana Šifra Matuščáková a psychologička Lenka Pavuková Rušarová.
Súčasťou nového priestoru je galéria skla, umiestnená v podzemných priestoroch. Prezentovať bude sklárske výstavy študentov dizajnu skla aj etablovaných dizajnérov. Kurátorom pravidelných výstav bude dizajnér Patrik Illo, vedúci ateliéru Skla na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave.
Projekt, za ktorým stojí rodina Hroncovcov, vznikal od roku 2019. Sídli na Baštovej ulici. „Podarila sa nám úžasná vec. Tento priestor môže skutočne priniesť do Bratislavy a celého regiónu novú kultúrnu hodnotu,“ uviedla Silvia Hroncová.
Architektúry bratislavského Edisonu sa ujali Peter Jurkovič a Kristína Tomanová. „Keďže ide o rezidenčný dom, projekt priniesol viacero výziev - od akustickej izolácie po optimálne rozloženie priestorov,“ zhodnotila Tomanová s tým, že architekti kládli veľký dôraz na to, aby mal každý filmový zážitok špičkovú kvalitu obrazu, zvuku a pohodlia, a zároveň, aby rezidenti objektu nepociťovali žiadny diskomfort z prítomnosti kina a kaviarne.
Výsledkom je priestor, ktorý poslúži okrem filmových projekcií aj na dopoludňajšie premietania pre školy a kultúrne stretnutia. K dispozícii je tiež na súkromné podujatia, konferencie, prednášky či firemné akcie. Má dve butikové kinosály - veľkú s kapacitou 50 miest a malú s kapacitou 20 miest. Kinosedadlá majú výsuvný stolík na poháre alebo poznámkový blok.
Prvou verejnou projekciou v oboch sálach bude v predpremiére 20. januára 2026 najnovšia čierna komédia s Madsom Mikkelsenom Posledný Viking od dánskeho režiséra Thomasa Jensena. Ako pre TASR potvrdil Dominik Hronec, film bude aj súčasťou 12. ročníka prehliadky severských filmov Scandi. Pravidelnou súčasťou programu butikového kina budú tiež festivaly Be2Can, Créme de la Créme a ďalšie. V každej z kinosál sa bude premietať tri až štyrikrát denne, vrátane zľavnených projekcií pre seniorov a študentov.
Počas víkendov pribudnú projekcie filmov pre detského diváka. „Pravidelnosťou budú aj filmové cykly, ktoré budú uvádzané s diskusiami po filme,“ upozornil Dominik Hronec na podujatia sprevádzané odborníkmi z rôznych profesií. Dodal, že jednou z prvých pravidelných akcií bude cyklus Prítomie sprevádza, ktorý budú viesť moderátorka Zuzana Šifra Matuščáková a psychologička Lenka Pavuková Rušarová.
Súčasťou nového priestoru je galéria skla, umiestnená v podzemných priestoroch. Prezentovať bude sklárske výstavy študentov dizajnu skla aj etablovaných dizajnérov. Kurátorom pravidelných výstav bude dizajnér Patrik Illo, vedúci ateliéru Skla na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave.