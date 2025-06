Bratislava má nový mestský festival, štartujú Danube Music Days

Bratislava 27. júna (TASR) - Danube Music Days je nový mestský festival, ktorý sa uskutoční v piatok a v sobotu (28. 6.) na petržalskej hrádzi v Yuzu House. „Počas dvoch dní vystúpi cez dvadsať účinkujúcich z elektronickej a alternatívnej scény, vrátane Booka Shade, DJ´s z Kraak & Smaak a Jazzanova, Lou Rhodes, Gold Panda či Lewis Fautzi,“ približujú organizátori festivalu, ktorý má ambíciu osloviť domáce aj zahraničné publikum. Doplní ho sprievodný program s diskusiami či cestovateľskými projekciami.



„Hlavnou myšlienkou je prepojiť rozvinutú infraštruktúru s prírodnou oázou,“ uvádzajú organizátori Danube Music Days. Festival poteší hudobných priaznivcov rôznych žánrov, zastúpená je elektronika, indie, ambient, downtempo, deep house, triphop aj techno.



Otvárací koncert odohrá rakúsky perkusionista Manu Delago, známy spoluprácou s Björk, Anoushkou Shankar či The Cinematic Orchestra. „Na Danube Music Days predstaví projekt Snow from Yesterday s vokálnym triom Mad About Lemon,“ dodávajú organizátori. Ďalej avizujú, že elektropopový projekt Kriss Krim, za ktorým stojí klaviristka Kristína Smetanová, sa naživo predstaví spolu s producentom Isobutane. Piatkový program ponúka aj chilloutový set Alexa Barcka z kolektívu Jazzanova. „V dvojhodinovom DJ sete ponúkne výber z ich tvorby aj hudby, ktorá ho inšpiruje. Techno fanúšikov poteší Lewis Fautzi - portugalský producent známy temnou, hypnotickou a futuristickou tvorbou, rešpektovaný doma aj v zahraničí,“ poznamenávajú organizátori.



Zo sobotného programu upozorňujú napríklad na vystúpenie jedného zo zakladateľov Kraak & Smaak Marka Kneppersa, ktorý na festivale predvedie svoje DJské schopnosti. Po viac ako dvadsiatich rokoch existencie príde vôbec po prvý raz do Bratislavy nemecké duo Booka Shade, ktoré tvorí Walter Merziger a Arno Kammermeier. „Publikum roztancujú svojím live actom, v ktorom miešajú prvky tech-housu, house music, minimal music,“ uzatvárajú organizátori.



Ich pozvanie na festival prijal aj básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár, výtvarník a autor literatúry pre deti a mládež Daniel Hevier, ktorý bude diskutovať o hudbe so svojim synom. Rozprávať sa bude o hudbe, ktorá oboch spája, ale aj o textoch piesní Daniela Heviera.