Bratislava má pokračovať v projekte parčík na Radlinského i Žilinskej

Bratislava 7. marca (TASR) – Hlavné mesto by malo aj napriek petícii pokračovať v realizácii mestských projektov parčík na Radlinského ulici, ktorý nesie názov Park Antona Srholca, a parčík Žilinská v Bratislave. Pokračovanie oboch projektov schválili bratislavskí mestskí poslanci. Petíciu s viac ako 1280 podpismi zobral poslanecký zbor na vedomie.



Zastavenie procesu realizácie oboch projektov odôvodňujú petičiari likvidáciou zelene, porušením vlastných mestských záväzných nariadení, vynechaní obyvateľov z participácie i nehospodárnosťou projektov. Občania odmietajú tiež tvrdenia magistrátu o nefunkčnej zeleni. Poukazujú napríklad na to, že 90 zo 100 ruží, ktoré boli v rámci Radlinského vlani presadené, vyhynuli.



Revitalizáciu oboch zón navrhujú zrealizovať šetrnejším a dôstojnejším spôsobom. A to tak, aby boli zachované zelené plochy, návrhy projektov podľa nich smerujú k ich redukcii, čo označujú za porušenie mestského nariadenia. Pripomínajú tiež, že na imelá na stromoch na Žilinskej ulici, pre ktoré stromy trpia, upozorňovali už niekoľkokrát, odstránené zatiaľ neboli.



Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) ubezpečuje, že všetky projekty z programu Živé miesta, teda aj oba spomínané projekty prinášajú skvalitnenie verejných priestorov, do ktorých sa roky neinvestovalo. Prihliada sa pri nich nielen na klimatickú situáciu, ale aj bezpečnosť obyvateľov. Výrub niektorých stromov sa realizoval už v roku 2021, niektoré z ponechaných čaká v priebehu najbližších troch až piatich rokov.



MIB deklaruje, že v oboch projektoch sa počíta s väčším množstvom zelene, zelené plochy sa podľa neho neredukujú. V prípade Radlinského má pribudnúť 20 nových stromov, viac ako 20 nových väčších krov i viac ako 4400 trvaliek. Nové stromy, kry i trvalky majú pribudnúť aj na Žilinskej ulici, kde boli vyrúbané stromy v ochrannom pásme trakčného vedenia. Ďalšie dva majú údajne perspektívu dožitia päť rokov. Tvrdenia o porušení mestských záväzných nariadení či absencii participácie odmieta, odôvodňuje to napríklad zapracovanými požiadavkami. Nesúhlasí ani s nehospodárnosťou projektov.



Projekt na Žilinskej prešiel podľa MIB odvolacím konaním. Koncom minulého roka mal okresný úrad ako odvolací orgán potvrdiť vydané stavebné povolenie. Projekt na Radlinského smeruje na okresný úrad, keďže sa v rámci konania začatého Starým Mestom odvolali.