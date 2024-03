Bratislava má svoj prvý Bratislavský korunovačný dezert

Bratislava 13. marca (TASR) - Bratislava má svoj prvý oficiálny korunovačný dezert. Je ním dezert cukrárne Asheri, ktorý sa stal víťazom prvého ročníka súťaže. Ide o jeden z nových gurmánskych projektov v rámci Bratislavských korunovačných dní 2024, ktoré sa budú konať 16. - 18. augusta. Recept je verejný. Jeho autorka si v stredu prebrala dekrét, ktorý potvrdzuje, že jej cukráreň je prvým oficiálnym miestom, kde bol korunovačný dezert servírovaný.



"Našim zámerom je, aby silná tradícia a významný čas, ktorý bol spojený s korunováciami, sa trocha premietol do súčasnosti. Pre mňa je to zároveň spôsob, ako ukázať, že dnešný turistický biznis je možné povzbudiť aj týmto spôsobom," uviedol pre TASR Vladimír Grežo, predseda predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board (BTB).



Bratislavský korunovačný dezert pre tento ročník korunovačných dní sa skladá z mrkvového biskvitu, mousse, mrkvového želé, cukrového sirupu a karamelizovaného vlašského orechu. Jeho vrch je zdobený čipsami z mrkvy, pomarančovo-čokoládovou pečiatkou mesta alebo dekoračnou uhorskou korunkou. Jeho základ je spojený s tradíciou medovníka, keďže súčasťou korpusu sú tiež orechy či med, kombinácia mrkvy a mandarínky zároveň podľa Greža dotvára zaujímavú chuť.



Recept bratislavského korunovačného dezertu je od stredy verejný a do svojej ponuky si ho môže zaradiť hociktorá reštaurácia či kaviareň na území hlavného mesta. Zároveň si ho každý môže upiecť aj doma. "Zámerom je, aby si ho mohli dámy a páni vyskúšať pre svoje potešenie a robiť si malé korunovačné slávnosti doma," poznamenal Grežo.



Organizátori veria, že sa zo súťaže o Bratislavský korunovačný dezert stane tradícia. Tento rok sa do súťaže prihlásilo 14 záujemcov, porota vyberala zo štyroch finalistov. Podmienkou súťaže je, že víťaz súťaže musí súhlasiť so zverejnením receptúry.



Bratislava má 267-ročnú korunovačnú históriu. Korunovalo sa v nej desať kráľov, jedna kráľovná a sedem kráľovských manželiek. Atmosféru týchto čias dodnes pripomína Katedrála sv. Martina, korunovačná cesta, ale aj slávne príbehy a spomienky na korunovačnú slávu Prešporku. Príbeh korunovácií je vzácnou pamäťovou líniou Bratislavy, ktorá má čo povedať aj v súčasnosti.



Aby bol korunovačný zážitok ešte intenzívnejší, prišla BTB v spolupráci s klubom Gurmán na Slovensku s tým, že zapojí ďalší vnem, čím Bratislavské korunovačné dni dostanú aj svoju chuť. Na jeho začiatku stála súťaž Školy varenia zo Sv. Jura.