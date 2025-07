Bratislava 23. júla (TASR) - Bratislavský magistrát odmieta výzvu Petržalky na mimosúdne vyrovnanie v spore o financie na materské školy. Mestská časť sa tým podľa neho snaží vycúvať z neštandardne vysokej odmeny pre advokátsku kanceláriu za zastupovanie v spore, ktorú prisľúbil bývalý starosta Ján Hrčka a ktorá je pred verejnosťou neobhájiteľná. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.



„Podmieňovať nevyplatenie pofidérnej odmeny advokátskej kancelárii, ku ktorej sa zmluvne zaviazala Petržalka a v rozpore s dobrými mravmi, akýmikoľvek požiadavkami smerom k mestu, je nepochopenie problému, do ktorého svojím podpisom mestskú časť dostal Hrčka,“ skonštatoval Bubla.



Magistrát trvá na tom, že nárok mestskej časti považuje za nedôvodný. Opätovne to odôvodňuje tým, že prerozdelenie príjmov z podielových daní medzi mesto a mestské časti upravuje štatút hlavného mesta už od roku 2009. Zdôrazňuje, že hlavné mesto žiadne peniaze v rámci prerozdelenia mestským častiam nezadržiava. Pripomína takisto dohodu z roku 2023 s väčšinou starostov a úpravu štatútu. Mestské časti tým získali celkovo o približne 2,7 milióna eur ročne viac, hlavné mesto zároveň vyčlenilo ďalšie približne tri milióny eur ako jednorazovú kompenzáciu za nové škôlky otvorené mestskými časťami v posledných rokoch. Pre Petržalku by to bolo približne jeden milión eur, vtedajší starosta však dohodu odmietol.



„Táto pôvodná suma je napriek tomu pre Petržalku naďalej k dispozícii. Stačí, ak zastupujúca starostka pristúpi k dohode rovnako, ako to urobili ostatní starostovia,“ podotkol Bubla zdôrazniac, že by bolo maximálne nefér voči všetkým ostatným mestským častiam ísť v prípade Petržalky nad rámec tejto spoločnej dohody.



Petržalka vyzvala v utorok (22. 7.) magistrát na mimosúdne vyrovnanie v spore o financie na materské školy. Mestská časť si podľa svojich slov uvedomuje, že súdny spor by mohol trvať roky, a berie ohľad aj na finančnú situáciu mesta. Zastupujúca starostka Iveta Jančoková uviedla, že verí, že hlavné mesto férovú ponuku prijme a dôjde k vzájomnej dohode, ktorá ušetrí verejné zdroje a zároveň prinesie do materských škôl peniaze, na ktoré majú plnohodnotný nárok. Advokátska kancelária, ktorá má v spore mestskú časť zastupovať, mala takisto verejne prisľúbiť, že v prípade mimosúdnej dohody upustí od svojej odmeny.



Magistrát začiatkom týždňa kritizoval bývalého starostu Petržalky Hrčku za zmluvu s advokátskou kanceláriou v spore týkajúcom sa financií pre materské školy. Financie, ktoré žiada mestská časť platobným príkazom, považuje za neoprávnené. Bývalý starosta i mestská časť obvinenia odmietajú. Požadované financie považuje miestna samospráva za opodstatnené.