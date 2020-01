Magistrát plánuje nakúpiť pre mestskú políciu šesť nových áut

Bratislava 9. januára (TASR) – Mesto Bratislava plánuje nakúpiť pre mestskú políciu šesť nových osobných áut so zvláštnymi výstražnými znameniami a svetlami. Vyhlásil preto tender za odhadovaných 125.000 eur bez DPH. Záujemcovia doň môžu predkladať svoje ponuky do 22. januára. Vyplýva to z oznámenia zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. V prvej obstaráva hlavné mesto dodanie piatich osobných automobilov SUV 4x4 s pevne zabudovanými zvláštnymi výstražnými znameniami a svietidlami. Odhadovaná hodnota je 103.000 eur bez DPH.



V druhej časti mesto obstaráva dodanie jedného osobného automobilu SUV 4x4 s odnímateľnými zvláštnymi výstražnými znameniami a svietidlami, a to za odhadovaných 22.000 eur bez DPH.



Nákup bude financovaný z rozpočtu mesta. "Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie kúpnej zmluvy pre každú časť zákazky samostatne s úspešným uchádzačom," píše sa v súťažných podkladoch.



Záujemcovia môžu svoje ponuky do tendra predkladať do 22. januára. V tento deň sa majú ponuky aj otvárať.