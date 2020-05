Bratislava pokračuje vo výberových konaniach do mestských organizácií

Bratislava 17. mája (TASR) – Vedenie mesta Bratislava opäť pokračuje vo výberových konaniach na vedúce pozície mestských organizácií, ktoré boli pozastavené pre pandémiu nového koronavírusu. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Jánošíková.



V utorok (19. 5.) sa uskutoční výberové konanie na pozíciu riaditeľa Mestskej knižnice v Bratislave a v piatok (22. 5.) na funkciu riaditeľa Múzea mesta Bratislavy. V oboch prípadoch bude od 12.00 h zabezpečený živý prenos verejnej časti vypočutia kandidátov na webovej stránke hlavného mesta. "Každý kandidát má na svoju prezentáciu priestor 15 minút. Rovnako 15 minút je vyhradených na otázky výberovej komisie a 15 minút na otázky verejnosti vrátane pozorovateľov spomedzi poslancov mestského zastupiteľstva," spresnila Jánošíková.



Ako podotkla, fyzická účasť verejnosti vzhľadom na epidemickú situáciu nie je možná. Otázky môže klásť prostredníctvom služby sli.do pod hashtagom #kniznica či #muzeum. Zoznam členov výberových komisií, životopisy uchádzačov aj ich prezentácie sú na webovej stránke mesta v časti výberové konania vždy sedem dní pred vypočutím.



Aktuálne trvá zverejnenie inzerátov a lehota na podávanie žiadostí o zaradenie do výberového konania na ďalšie dve pozície v pôsobnosti mesta. Do utorka je možné sa prihlásiť do výberu na pozíciu riaditeľa Mestského ústavu ochrany pamiatok. Do výberového konania na pozíciu náčelníka Mestskej polície v Bratislave je možné sa prihlásiť do 1. júna.