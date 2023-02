Bratislava mala problémy pri elektronickom podávaní daňových priznaní

Bratislava 2. februára (TASR) - Bratislavský magistrát zaznamenal v januári isté problémy pri elektronickom podávaní daňových priznaní v prípade dane z nehnuteľnosti. Išlo o krátkodobé nedostatky s podpisovaním pomocou nového občianskeho preukazu s biometrickými údajmi, podpisovanie ostatnými typmi občianskych preukazov fungovalo bez problémov. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková.



"V priebehu januára sme krátkodobo, v trvaní deň - dva, evidovali nedostatky. Intenzívne sme preto komunikovali s poskytovateľom služby slovensko.sk. Technický problém bol dodávateľom v krátkom čase odstránený," skonštatovala Schmucková s tým, že s občanmi komunikovali a usmerňovali ich.



Medzi najčastejšie problémy patrili napríklad prípady, keď občan nebol prihlásený na portál esluzby.bratislava.sk svojím občianskym preukazom, a preto sa nemohol podpísať a odoslať on-line formulár. Prípadne nemal nainštalovanú aktuálnu verziu podpisovej aplikácie, čo je služba, ktorú poskytuje NASES (správca portálu slovensko.sk, pozn. TASR), a mesto pripomína, že je na používateľovi, aby si ju aktualizoval. Objavili sa tiež prípady neplatného občianskeho preukazu, ktorému sa skončila podpora elektronického podpisu.



V istých prípadoch sa daňovník môže vyhnúť pokute za nepodanie daňového priznania pre technické problémy včas. Musí však preukázať, že tieto problémy boli na strane NASESU, a museli by byť v rozsiahlom časovom horizonte, nie pre chvíľkovú odstávku počas dňa. Magistrát zároveň pripomína, že daňovníci môžu podávať priznanie priebežne počas roka, hoci viacerí si to nechávajú na poslednú chvíľu.



"Aj napriek možnosti celoročného podania dane z nehnuteľností sú vždy náporovým obdobím posledné dva januárové týždne," poznamenala Schmucková. Doplnila, že na webe hlavného mesta je preto k dispozícii číslo kontaktnej infolinky aj e-mailová adresa, na ktoré sa môže každý občan obrátiť.



Všetci obyvatelia Bratislavy, ktorí minulý rok kúpili, predali, darovali, dostali do daru nehnuteľnosť, skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť, museli do konca januára podať daňové priznanie. Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť či nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku.