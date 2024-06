Bratislava mala zabrať súkromné parkovisko hotela Devín

Bratislava 6. júna (TASR) - Mesto Bratislava malo pri uplatňovaní mestskej parkovacej politiky (PAAS) protiprávne zabrať podľa hotela Devín jeho súkromné parkovisko, ktoré počas prvého júnového víkendu poškodilo a znefunkčnilo. Hotel už podal trestné oznámenie, zároveň zvažuje jeho rozšírenie. Požaduje takisto prinavrátiť parkovisko do pôvodného stavu. Magistrát oponuje, uvedený úsek je podľa neho riadne zaradený do siete miestnych ciest. Ďalšej diskusii s vedením hotela sa však nebráni.



"Pre nás to znamená, že všetky zariadenia, ktoré sme na našom parkovisku mali na základe súhlasu samotného mesta, budú urýchlene vrátené do pôvodného stavu. Rovnako musí byť odstránená tabuľa, ktorá vodičom oznamuje, že na našom súkromnom pozemku majú platiť parkovné pre mestský parkovací systém," konštatuje mediálny zástupca hotela Karol Wolf.



Hotel Devín dôrazne odmieta, že by sa vlastníctvo dalo spochybniť. Zdôrazňuje, že spojnica ulíc Lodná a Riečna nebola zaradená do siete miestnych ciest, vo vzťahu k pozemkom, ktoré sa na nej nachádzajú, nie je na liste vlastníctva žiadne vecné bremeno, tak ako uvádza mesto. Naopak, z listu vlastníctva je podľa neho jasné, že pozemky patria výlučne hotelu Devín a nie sú zaťažené vecným bremenom.



"Inak by nám príslušné správne orgány nemohli vydať stavebné a kolaudačné rozhodnutia," poznamenal Wolf s tým, že vedenie hlavného mesta zároveň zavádza a nehovorí pravdu, napríklad o rokovaniach.



Vedenie hotela priznáva, že koncom januára bol na porade primátora prerokovaný materiál týkajúci sa daného prípadu a bolo prijaté rozhodnutie zabrať predmetné parkovisko. Dokument síce už k dispozícii má, odmieta však, že by ich mesto informovalo, že sa rozhodlo takto konať. Kritizuje aj to, že zásah do majetku hotela bol vykonaný cez víkend a v časoch viacerých akcií konajúcich sa v hoteli. Odmieta tiež, že by mesto disponovalo dokumentmi, ktoré by ho na to oprávňovali. Hotel mal na to upozorniť ešte vlani v decembri.



Bratislavský magistrát v reakcii pre TASR uviedol, že cieľom PAAS je v prvom rade zlepšiť dostupnosť parkovania pre rezidentov a Bratislavčanov a v nadväznosti na to vytvoriť čo najviac parkovacích miest na komunikáciách, ktorých vlastníkom a správcom je hlavné mesto. "To sa týka aj uvedeného prípadu, kde budú podľa nového značenia parkovacie miesta k dispozícii pre obyvateľov a návštevníkov v systéme PAAS. Uvedený úsek je riadne zaradený do siete miestnych ciest," poznamenal hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Magistrát je však podľa neho v danej veci otvorený ďalším diskusiám s vedením hotela Devín.