Bratislava zverejní manuál k príspevku za ubytovanie Ukrajincov

Bratislava 1. apríla (TASR) – Bratislavské mestské časti začínajú zverejňovať manuál, týkajúci sa ubytovania utečencov z Ukrajiny a s tým spojeného vyplácanie príspevku za ubytovanie. Prinášajú v ňom informácie o oprávnených žiadateľoch, výške poskytovaného príspevku či potrebných tlačivách, ale tiež o povinnostiach oboch strán, teda odídencov i prenajímateľov. Samosprávy o tom informujú na svojich webových stránkach.



Mestská časť Staré Mesto napríklad zriadilo aj infolinku, na ktorej obyvateľom poradí, ako postupovať pri žiadosti o príspevok, na ktorý majú nárok podľa Lex Ukrajina. Informácie im miestny úrad poskytne na telefónnom čísle +421 905 111 115, a to počas jeho stránkových hodín. "O príspevok za mesiac marec, respektíve poskytnutie ubytovanie od 26. februára 2022, môžu obyvatelia požiadať od 1. do 7. apríla," približuje samospráva.



Príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny budú v Bratislave vyplácať jednotlivé mestské časti. Schválilo to vo štvrtok (31. 3.) bratislavské mestské zastupiteľstvo, ktoré tak odobrilo rozhodnutie primátora hlavného mesta Matúš Valla.



Rodiny si podľa schválenej legislatívy príspevok uplatnia v obci (v prípade Bratislavy na miestnych úradoch mestských častí), obec na ministerstve vnútra, a to na rezorte financií. Príspevok má byť zatiaľ poskytovaný do konca júna.