< sekcia Regióny
Bratislava mení organizáciu dopravy na Žabotovej a Karpatskej
Po novom tak bude zo Žabotovej ulice možné odbočenie iba doľava smerom na Račianske mýto.
Autor TASR
Bratislava 14. marca (TASR) - Hlavné mesto mení od soboty organizáciu dopravy na Žabotovej a Karpatskej ulici. Zmenami chce skrátiť dopravné zápchy v križovatkách týchto ulíc. Ruší problematické odbočenia, a to z Karpatskej doľava smerom na Račianske mýto a zo Žabotovej doprava smerom na Pražskú. Ide o dočasnú zmenu, ktorú bude následne vyhodnocovať. Informuje o tom na sociálnej sieti.
„Zmenu zavádzame ako dočasnú, umožní nám monitorovať situáciu a vyhodnotiť skúsenosti vodičov. Podľa výsledných dát pristúpime k trvalému riešeniu,“ konštatuje bratislavský magistrát.
Po novom tak bude zo Žabotovej ulice možné odbočenie iba doľava smerom na Račianske mýto. Odbočenie doprava na Pražskú zo Žabotovej ulice sa ruší. Zároveň dochádza k zmene na Karpatskej ulici, z ktorej bude možné odbočiť doprava smerom na SAV alebo pokračovať v jazde rovno. Odbočenie doľava z Karpatskej ulice sa ruší.
„Pre niektorých obyvateľov môže zmena znamenať mierne obchádzky, z analýz však vieme, že jazdné doby v daných úsekoch by sa mali skrátiť a doprava bude plynulejšia,“ podotýka magistrát.
Poukazuje na to, že kým pred zmenou bola priemerná doba zdržania v rannej špičke na Žabotovej ulici štyri minúty a na Karpatskej sedem minút, po zmene by to malo byť podľa odhadov na Žabotovej jedna minúta a na Karpatskej dve minúty.
Podľa magistrátu treba tiež dodať, že bez riešenia spomenutých dvoch problematických odbočení nie je možné zásadne zlepšiť zápchy na uliciach Žabotova a Karpatská.
