Bratislava a Staré Mesto budú spolupracovať pri údržbe komunikácií

Bratislava 29. júna (TASR) - Údržbu komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v bratislavskom Starom Meste bude mestská časť postupne koordinovať s hlavným mestom. Vyplýva to z návrhu zmluvy o spolupráci oboch samospráv, ktorý vo štvrtok schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo. Návrh tento týždeň odobrili aj staromestskí miestni poslanci.



"Na základe rokovaní majú obce záujem pristúpiť k zefektívneniu vykonávania údržby miestnych ciest a verejných priestranstiev v správe mestskej časti," uvádza sa v dôvodovej správe materiálu.



Cieľom je zabezpečiť spoločný koordinovaný postup pri údržbe ciest, komunikácií a verejných priestranstiev, a to tak, aby bola zabezpečená ich efektívna a synchronizovaná údržba. Rovnako aby sa dosiahol jednotný štandard údržby, ako aj hospodárnosť pri vynaložení nákladov na údržbu. V praxi to má fungovať tak, že o údržbu sa má starať hlavné mesto prostredníctvom Komunálneho podniku Bratislava, mestská časť mu bude náklady kompenzovať prostredníctvom transferu.



V rámci letnej údržby by malo ísť najmä o čistenie komunikácií a verejných priestranstiev, v zime najmä o posyp, odstraňovanie snehu a čistenie. Predmetom údržby by malo byť aj vysýpanie odpadkových košov, ktoré sa nachádzajú na komunikáciách a verejných priestranstvách v správe mestskej časti. Zo zmluvy je vylúčená údržba cestnej a mestskej zelene.



Plnenie zmluvy je navrhnuté na obdobie štyroch rokov, a to do 30. júna 2027. Začať by sa malo od júla tohto roka, keď by sa mala údržba týkať niektorých ulíc v historickom centre mesta. Nábeh na realizáciu spolupráce má byť stanovený postupne v štyroch fázach, a to v lete 2023, na jeseň 2023, na jar 2024 a v lete 2024.



Hlavné mesto je vlastníkom pozemných komunikácií - miestnych ciest I. až IV. triedy, prejazdných úsekov štátnych ciest a cestnej zelene na území hlavného mesta a správcom miestnych ciest I. a II. triedy a prejazdných úsekov štátnych ciest na území hlavného mesta. Mestská časť má vyhradené zabezpečovať údržbu, zjazdnosť a schodnosť miestnych ciest III. a IV. triedy a verejných priestranstiev zverených do jej správy.