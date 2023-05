Bratislava čelí masívnemu kyberútoku, viaceré online služby nefungujú

Bratislava 31. mája (TASR) - Mesto Bratislava čelí masívnemu kybernetickému DDoS útoku. Online služby mesta preto nie sú aktuálne pre verejnosť dostupné. Oznámil to primátor hlavného mesta Matúš Vallo s tým, že napriek tomu neevidujú preniknutie do IT infraštruktúry ani ohrozenie údajov, s ktorými pracujú.



"Nemenovaná hekerská skupina sa prihlásila ku kyberútoku na IT infraštruktúru bratislavského magistrátu. Od dnešného rána čelíme rozsiahlym výpadkom dostupnosti online služieb vrátane systému PAAS a webovej stránky mesta," vyhlásil na sociálnej sieti Vallo.



Magistrát aktuálne nevie, dokedy bude útok pretrvávať ani kedy budú všetky online služby mesta opäť dostupné v bežnom režime. "Robíme však všetko pre to, aby bola prevádzka služieb obnovená v čo najkratšom čase. Zároveň komunikujeme a koordinujeme kroky s Národným bezpečnostným úradom, vládnou kyberbezpečnostnou jednotkou CSIRT a poskytovateľom internetových služieb," podotkol Vallo.



V dôsledku výpadku systémov momentálne nefunguje napríklad aj úhrada parkovného v rámci mestského systému PAAS. Úhradu parkovného tak v regulovaných zónach PAAS v stredu do 16.00 h nebudú kontrolovať.