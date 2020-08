Bratislava chce informačnú kampaň o vode,v studniach sú škodlivé látky

Bratislava 18. augusta (TASR) - Mesto Bratislava chce spustiť informačnú kampaň o kvalite vody. Na utorkovom brífingu to povedala námestníčka primátora Tatiana Kratochvílová.



Magistrát hlavného mesta varuje ľudí pred konzumáciou vody zo studní v okolí bývalých chemických závodov Juraja Dimitrova, v ktorých indikačné preskúmanie na podnet poslancov mestského zastupiteľstva Petra Strapáka a Martina Vlačikiho odhalilo prítomnosť pesticídov, ťažkých kovov a iných škodlivých chemických látok. Tieto látky majú škodlivý vplyv na ľudský organizmus a sú potenciálne karcinogénne.







Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) však zdôrazňuje, že zdroje pitnej vody v skúmaných oblastiach mesta nie sú zasiahnuté. „Pitná voda je nezávadná a bezpečná. Jej zdroje sú ďaleko od chemických závodov aj skládky vo Vrakuni. Pravidelne ju kontroluje naše akreditované laboratórium aj regionálny úrad verejného zdravotníctva,“ hovorí Alena Trančíková zo sekcie kvality, ochrany vôd a životného prostredia BVS.







„Vodu zo súkromných studní na záhradách ľudia podľa nášho prieskumu zväčša využívajú len na zavlažovanie a veľká väčšina účastníkov prieskumu vie o tom, že voda sa nesmie využívať na pitie,“ dodala. Poslanci však poukázali na to, že voda nie je vhodná ani na polievanie ovocia a zeleniny. Najbezpečnejšie je aj podľa BVS využívať vodu z verejného vodovodu.



Na základe poslaneckého návrhu sa uskutočnilo 15 odberov a rozborov vôd v lokalitách Mierová kolónia, Žabí majer, Trnávka a Nové Mesto v bezprostrednom okolí starších environmentálnych záťaží evidovaných v registri environmentálnych záťaží v Bratislave. Mali podozrenie na možné znečistenie podzemných vôd, a teda aj vôd v studniach v dotknutej lokalite.







V odobratých vzorkách boli stanovené vybrané fyzikálne a chemické ukazovatele, kovy, pesticídy a ďalšie. Odbery vôd zo studní sa konali v prvých dvoch augustových týždňoch. Dve vzorky nemali prekročenú žiadnu limitnú hodnotu v sledovaných ukazovateľoch. V ďalších boli prekročené limitné hodnoty pesticídov, kovov a prchavých organických látok, prípadne železa, mangánu, dusitanov a ďalších.



Mesto apeluje na Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR aj ostatné kompetentné orgány, aby tejto situácii venovali zvýšenú pozornosť, pátrali po príčine tak nebezpečného znečistenia vody v studniach a uskutočnili ďalšie kroky smerujúce k riešeniu stavu v dotknutej lokalite a tiež k ďalšiemu informovaniu verejnosti o vplyve na obyvateľov týchto oblastí.



Mimoparlamentná strana Spolu v júli informovala, že prítomnosť pesticídov mnohonásobne prekračuje limity v studniach v okolí areálu bratislavskej spoločnosti Istrochem. V tejto súvislosti preto podáva trestné oznámenie. Vodu zo studní neodporúča používať obyvateľom bratislavských mestských častí Nové Mesto a Ružinov. Strana prednedávnom zverejnila výsledky utajovaného prieskumu o kontaminácii vody a pôdy organickými aj anorganickými látkami v areáli spoločnosti Istrochem v Bratislave.



Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) so šéfom Slovenskej inšpekcie životného prostredia Jánom Jenčom v lokalite Istrochemu začali kontrolu dodržiavania odpadovej legislatívy, ktorej cieľom je odhaliť, či nedochádza k ďalšiemu zhoršeniu už existujúcich ekologických záťaží.