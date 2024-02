Bratislava chce tento rok rozšíriť PAAS o ďalšiu lokalitu v Petržalke

Bratislava 13. februára (TASR) - Hlavné mesto plánuje tento rok spustiť ďalšiu zónu regulovaného parkovania aj v bratislavskej Petržalke. Má ísť o lokalitu Háje II. a III., ktorá je ohraničená Starohájskou a Bosákovou ulicou a Dolnozemskou a Jantárovou cestou. Návrh projektu organizácie dopravy chce obyvateľom priblížiť 19. februára on-line. Informuje o tom na webovej stránke www.paas.sk, ktorá je venovaná projektu regulovaného parkovania.



"Projekt organizácie dopravy navrhuje vyznačenie parkovacích miest zaradených do regulovaného parkovania PAAS," približuje magistrát s tým, že v regulovaných zónach bude možné parkovať len na vyznačených parkovacích miestach alebo parkovacích pásoch.



Dopravný návrh bude zverejnený na webe PAAS, obyvateľom bude predstavený o 17.00 h on-line s možnosťou kladenia otázok. Otázky a pripomienky k návrhu projektu bude možné posielať do 3. marca prostredníctvom e-mailovej adresy pripomienky@paas.sk.



Hlavné mesto tým chce nadviazať na zónu PE1, v rámci ktorej sú už zaregulované lokality Dvory IV., V. a VI. a časť Šustekovej ulice. Lokalita Háje II. a III. sa tak pripojí k ostatným lokalitám v tejto zóne. "To znamená, že PAAS parkovacie karty vydané pre zónu PE1 budú platné aj v lokalite PE1 - Háje II. a III," podotýka magistrát.



Systém Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS), ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili v prvých troch zónach začiatkom roka 2022. Systém mesto postupne rozširuje.