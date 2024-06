Bratislava chce rozšíriť PAAS o ďalšiu lokalitu v Starom Meste

Bratislava 5. júna (TASR) - Hlavné mesto plánuje tento rok spustiť ďalšiu zónu regulovaného parkovania v bratislavskom Starom Meste. Má ísť o lokalitu SM2 Hrad - Sokolovňa, ktorá je ohraničená ulicami Palisády, Štefánikova, Pražská, Na Slavíne, Stará vinárska a Mudroňova. Návrh projektu organizácie dopravy chce obyvateľom priblížiť 17. júna. Informuje o tom na webovej stránke www.paas.sk, ktorá je venovaná projektu regulovaného parkovania.



"Po zavedení parkovacej politiky PAAS bude v zóne SM2 možné parkovať už len s platnou parkovacou kartou PAAS alebo po úhrade hodinového parkovného," pripomína bratislavský magistrát s tým, že lokalita bude spoplatnená pre návštevníkov cez pracovné dni v čase od 8.00 do 24.00 h sadzbou od 1,50 do dvoch eur na hodinu.



Dopravný návrh by mal byť čoskoro zverejnený na webe PAAS, obyvateľom bude predstavený 17. júna o 17.00 h online s možnosťou kladenia otázok. Pripomienky alebo otázky k návrhu projektu bude možné zasielať do 30. júna.



Predmetná zóna by sa tak mala pripojiť zónam Starého Mesta SM0 Centrum - Panenská a SM1 Hlavná stanica - Blumentál, kde už parkovacia politika PAAS funguje.



Systém Bratislavského parkovacieho asistenta, ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili v prvých troch zónach začiatkom roka 2022. Systém mesto postupne rozširuje.