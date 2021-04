Bratislava finančne pomôže DPB, obráti sa aj na Európsku komisiu

Bratislava 29. apríla (TASR) – Bratislava pomôže svojmu dopravnému podniku, ktorý má pre pandémiu nového koronavírusu výpadok tržieb už na úrovni 25 miliónov eur. Na riešenie okamžitej likvidity Dopravného podniku Bratislava mesto zálohovo vyplatí podniku časť neuhradených ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2020 vo výške 3,9 milióna eur, a to ešte pred schválením záverečného účtu hlavného mesta. Rozhodli o tom vo štvrtok bratislavskí mestskí poslanci.



„Poslúži to na riešenie negatívnej finančnej situácie v DPB. Zvyšná časť ekonomicky oprávnených nákladov bude vyrovnaná následne po schválení záverečného účtu mesta," spresnila poslancom samospráva v dôvodovej správe. Výška nevyplatených ekonomicky oprávnených nákladov za minulý rok je v predpokladanej výške deväť miliónov eur.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo zároveň poslancom potvrdil, že sa mesto obráti so sťažnosťou na Európsku komisiu. Myslí si, že DPB je v rámci pomoci zo strany štátu diskriminovaný oproti iným dopravcom. Štát podľa bratislavskej samosprávy od apríla 2020 sprístupnil finančné kompenzácie pre dosah koronakrízy pre 54 súkromných dopravných spoločností a zároveň štyrom mestským dopravným podnikom (v Bratislave, Košiciach, Prešove a Žiline) čerpať tieto kompenzácie neumožnil.



Ministerstvo financií v apríli ponúklo na upokojenie situácie v DPB bezúročnú pôžičku. Tá však podľa Valla nie je riešením, pretože zdvihne zadlženosť mesta. „Bezúročné pôžičky od štátu v dnešnej dobe lacných peňazí nepovažujeme za pomoc," uviedol magistrát, ktorý od štátu žiada rovnocennú pomoc, akú dostali aj súkromné dopravné firmy. Primátor tvrdí, že s predstaviteľmi vlády niekoľkokrát rokoval a víta ich korektný prístup, myslí si však, že v štáte prevláda pocit o Bratislave ako bohatom meste, ktoré finančnú pomoc nepotrebuje. Starostka Starého Mesta a mestská poslankyňa Zuzana Aufrichtová tvrdí, že pravda je niekde v strede. Priznáva, že situácia je ťažká, ale nie taká čiernobiela, ako vyzerá byť.



Bratislavskí mestskí poslanci plánujú ešte vo štvrtok prijať uznesenie, v ktorom chcú vládu požiadať, aby prehodnotila svoj postoj k pomoci štyrom mestským dopravným podnikom.



V bratislavskej mestskej hromadnej doprave ubudlo oproti obdobiu pred pandémiou nového koronavírusu približne o 60 až 70 percent cestujúcich. Odzrkadľuje sa to aj na tržbách z cestovného. Aktuálna situácia od začiatku roka 2021 predstavuje každý mesiac pre DPB výpadok tržieb vo výške viac ako dva milióny eur.



Výpadok tržieb v DPB je podľa magistrátu taký výrazný, že napriek úsporám - zníženiu počtu zamestnancov o ďalších 121 od začiatku roka 2021 či obmedzeniu výkonov - ho nie je možné pokryť, a to ani za predpokladu úplného vyčerpania kontokorentného úveru. Primátor v apríli avizoval, že aj napriek tomu samospráva nedovolí hromadné prepúšťanie či rušenie liniek v DPB a mesto ako jediný akcionár podniku zoberie chýbajúce peniaze spôsobené výpadkom príjmov mestského dopravcu na svoje plecia.