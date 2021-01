Bratislava 21. januára (TASR) – Bratislava hľadá dobrovoľníkov na pomoc v karanténnom mestečku na Hradskej ulici vo Vrakuni, kde je momentálne v karanténe viac ako 70 ľudí bez domova.



„Kapacity karanténneho zariadenia sú momentálne takmer vyťažené a ľudí bez domova s pozitívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pribúda. Preto hľadáme dobrovoľníkov najmä z radov zdravotníkov, ale aj pomocný personál," informoval bratislavský magistrát.



Hľadá primárne tých, ktorí by mali v nasledujúcich dňoch či týždňoch možnosť pomáhať aspoň dve dvanásťhodinové zmeny týždenne, a to buď denné, alebo aj nočné. V prípade záujmu je potrebné hlavné mesto kontaktovať mailom na ludskezdroje@bratislava.sk.



V Bratislave identifikovali nové ohnisko nákazy novým koronavírusom. Pri pravidelných testovaniach ľudí bez domova na ochorenie COVID-19 sa ukázalo, že vírus sa v tejto komunite začal nebezpečne šíriť. Kapacitu karanténneho mestečka museli v posledných troch dňoch už druhýkrát zvyšovať na celkový počet 100 ľudí. Magistrát očakáva, že v najbližších dňoch sa aj táto kapacita naplní. Organizácia Depaul Slovensko, ktorá sa v Bratislave venuje pomoci ľuďom bez domova, musela vo svojej nocľahárni zriadiť červenú covid zónu, kde sú v karanténe pozitívne testovaní ľudia bez domova. Mesto upozorňuje, že aj v tomto prípade sa ich celková kapacita 44 lôžok rýchlo zapĺňa.



„Pokiaľ bude problém v podobe nového ohniska nákazy medzi ľuďmi bez domova aj naďalej eskalovať, dokážeme ho riešiť už len v súčinnosti so štátom," upozornil primátor Bratislavy Matúš Vallo.