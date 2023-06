Bratislava nateraz nezvažuje zdražiť rezidentské parkovacie karty PAAS

Bratislava 6. júna (TASR) - Hlavné mesto momentálne neuvažuje nad zvýšením poplatkov za rezidentské karty v rámci systému regulovaného parkovania (PAAS). Pre TASR to uviedla hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková. Naopak, avizované júlové zvýšenie cien cestovného aj v bratislavskej mestskej hromadnej doprave označil magistrát za síce nepotešujúci, ale nevyhnutný krok pre výpadky v mestskom rozpočte spôsobené infláciou i legislatívnymi zmenami.



"Aj keby sme hneď zdvojnásobili úplne všetky ceny parkovacích kariet a parkovného PAAS, zďaleka by to nedosiahlo sumu výnosov z aktuálneho zvýšenia cestovného MHD, ktoré sme museli spraviť, ak sme nechceli zhoršiť kvalitu MHD," skonštatovala Schmucková.



Zvýšenie ceny prvej rezidentskej karty zo súčasných 39 na 59 eur navrhovala nedávno mestská dopravná komisia. Zvýšenie cien žiadali aj viaceré občianske združenia zaoberajúce sa verejnou mobilitou. Rovnako tak občania, ktorým sa cena za rezidentské karty zdá prinízka aj vzhľadom na avizované zvyšovanie cestovného vo verejnej doprave v Bratislavskom kraji o 20 percent. Opakujúce sa pripomienky na túto tému priznalo aj samotné mesto, ktorého dlhodobou snahou je dostať ľudí z áut do verejnej dopravy.



Magistrát pripomína, že problém s parkovaním sa dlhé roky neriešil a jednotné pravidlá regulácie parkovania, ktoré zahŕňajú jeho spoplatnenie, schválilo mestské zastupiteľstvo až v roku 2019. Prvé zóny regulovaného parkovania boli spustené následne v roku 2022. "Stále sme na relatívnom začiatku spustenia PAAS," poznamenala Schmucková.



V súčasnosti je podľa nej prioritou systém regulovaného parkovania PAAS vylepšiť a rozšíriť. A to tak, aby z pohľadu rezidentov fungoval čo najlepšie a v čo najviac lokalitách zlepšil situáciu tam, kde je problém s parkovaním. Popri zavádzaní zón regulovaného parkovania vyzdvihuje mesto zároveň aj riešenie iných druhov mobility. Spomína uvoľňovanie chodníkov, povoľovanie jazdy cyklistov v protismere v jednosmerkách či zavádzanie zóny 30.