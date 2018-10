Bratislava odmieta tvrdenia o diskriminácii navrhovaných zliav v MHD

Hlavné mesto tak reaguje na vyjadrenia BID a ďalších objednávateľov dopravy v rámci Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja, podľa ktorých sú navrhované zmeny nesystémové.

Bratislava 20. októbra (TASR) – Rovnaké pravidlá pre seniorov a zľavy pre rodičov v bratislavskej MHD nemožno označiť za diskrimináciu, ich cieľom je pomôcť týmto skupinám. Hlavné mesto tak reaguje na vyjadrenia Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) a ďalších objednávateľov dopravy v rámci Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK), podľa ktorých sú navrhované zmeny nesystémové s diskriminačným charakterom.



"Vôbec nechápeme, čo je diskriminačné na tom pomôcť seniorom, ktorých finančná situácia často nie je ružová a uľahčiť im dopravu po meste. A zároveň motivovať rodičov, aby viac využívali verejnú dopravu a nemuseli svoje deti rozvážať len svojím vozidlom," uviedla pre TASR hovorkyňa bratislavského magistrátu Zuzana Onufer.



Poznamenala, že navrhované opatrenia vyplývajú "z dobrej finančnej situácie mesta", zo skúseností manažmentu dopravy a v neposlednom rade aj s plánovanými dopravnými obmedzeniami v súvislosti s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. "Okrem toho by hlavné mesto výhľadovo chcelo takéto opatrenie presadiť aj pre sprievod starších detí, aby ich rodičia nemuseli do škôl voziť výlučne autom a obmedziť tak ranné zápchy," zdôraznila Onufer.



Na otázku TASR, či o návrhoch, ktoré primátor Ivo Nesrovnal predkladá na rokovanie bratislavských mestských poslancov, oboznámilo, a hlavne včas, aj svojich partnerov v rámci IDS BK, odpovedala, že s tým BID oboznámila.



Z dohody o spolupráci z roku 2012 totiž okrem iného vyplýva, že všetky návrhy o zmenách v rámci IDS BK podliehajú schváleniu všetkých partnerov, keďže každá zmena bude mať dopad na rozpočty všetkých. V tomto prípade sú objednávateľmi dopravy okrem hlavného mesta aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR.



Tí sa zhodli, že uvedené návrhy považujú za nesystémové a miestami diskriminačné. Taktiež zhodnotili, že sa o nich dozvedeli len tri dni pred plánovaným prerokovaním na mestskom zastupiteľstve. "Bližšie informácie o finančných dopadoch, ako aj ich vyúčtovaní neboli predstavené," poznamenala hovorkyňa MDV SR Karolína Ducká, podľa ktorej vidí rezort značné rezervy aj v iných oblastiach verejnej dopravy, ktoré treba riešiť. „Zmeny v rozsahu zliav by mali byť jednotné pre obyvateľov celého kraja a mali by byť spoločnou vôľou všetkých objednávateľov," skonštatovala Veronika Beňadiková, vedúca tlačového oddelenia BSK.



Vedenie mesta prichádza s niekoľkými opatreniami, ktoré majú motivovať ďalších Bratislavčanov, aby využívali MHD. Navrhuje rozšíriť zľavy pre bratislavských seniorov, a to tak, aby nárok na bezplatné cestovanie mali všetci po dosiahnutí 60. roku, ktorí majú trvalý pobyt v hlavnom meste a sú poberateľmi starobného, invalidného, resp. výsluhového dôchodku. Taktiež navrhuje, aby aj sprievod detí do troch rokov mohol v MHD cestovať zadarmo. Tretím opatrením má byť zavedenie bezplatnej MHD pre vodičov áut, a to na jeden mesiac od začiatku výraznejších dopravných obmedzení v súvislosti s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. V prípade kontroly by im stačilo preukázať sa platným vodičským preukazom.