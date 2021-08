Bratislava pokračuje v boji proti komárom, zaznamenaný bol nový druh

Bratislava 13. augusta (TASR) – Mesto Bratislava pokračuje v intenzívnom monitorovaní a v zásahoch biologickým larvicídom BTI proti larvám záplavových komárov. Hlavné mesto zasiahlo doteraz na ploche viac ako 2,5 milióna štvorcových metrov.



V ostatných dňoch bol pritom zmonitorovaný aj nový druh komára (Aedes japonicus), jeho počet nepredstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudí. Bratislavská samospráva o tom informuje na sociálnej sieti.







„Komár druhu Aedes japonicus sa neliahne v záplavových územiach, nachádza sa skôr v menších liahniskách. Obľubuje tmavé povrchy, ako sú napríklad staré pneumatiky," približuje magistrát. Záhradkárom či majiteľom dvorov, kde by sa mohli takéto malé vodné plochy vyskytovať, preto odporúča, aby častejšie dbali na vylievanie stojatej vody.



Tento invazívny komár pôvodom z Ázie má schopnosť prenášať napríklad vírusy japonskej encefalitídy, chikungunay, dengue či Zika, ktoré sa doposiaľ na našom území nevyskytli. Aj preto by ich prenos v našich podmienkach nemal hroziť.



„Podobne je v Bratislave dlhodobo zaznamenaný aj výskyt druhov rodu Anopheles, ktoré tiež majú schopnosť prenosu ochorení, ich prítomnosť však doposiaľ nijako neohrozila zdravie ľudí," podotýka hlavné mesto



Výskyt nového druhu komára na ľavom brehu Dunaja potvrdil hlavný mestský biológ z Mikrobiologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Nasir Jalili v spolupráci so švajčiarskym expertom na komáre Francisom Schaffnerom. Tento druh komára sa nachádza aj na území Rakúska či Nemecka.