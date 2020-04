Bratislava pokračuje v pravidelnej dezinfekcii verejných priestorov

Bratislava 9. apríla (TASR) – Mesto Bratislava pokračuje pre pandémiu nového koronavírusu v dezinfekcii verejných priestorov. Dezinfikujú sa chodníky pred vstupom do nemocníc a domov seniorov, frekventované prestupné uzly a podchody či nástupné plochy najfrekventovanejších zastávok MHD. Dezinfekcie sa vykonávajú v noci a v pravidelných intervaloch budú pokračovať až do odvolania. TASR o tom informoval hovorca hlavného mesta Peter Bubla.



Prioritou sú chodníky pri vstupoch do nemocníc a do domov seniorov v celom meste, teda rovnako tých, ktoré patria hlavnému mestu aj mestským častiam, a týka sa to tiež súkromných zariadení, ktoré boli v súčasnej situácii vytypované ako dôležité. "Chodníky sú dezinfikované pomocou multikáry s cisternou naplnenou dezinfekciou. V okoliach týchto lokalít zároveň pracovníci ručne dezinfikujú aj odpadkové koše," poznamenal Bubla.



Zvýšená pozornosť je venovaná frekventovaným prestupným uzlom a podchodom. Je medzi nimi napríklad Trnavské mýto, Račianske mýto, Patrónka, hlavná stanica, dočasná autobusová stanica Mlynské nivy, Železničná stanica Petržalka so vstupmi z Kopčianskej ulice aj Panónskej cesty, rovnako aj okolie tzv. Pentagonu, teda Hradská a okolie.



Pravidelne dezinfikované sú taktiež nástupné plochy najvyužívanejších zastávok MHD v centre a širšom centre mesta, napríklad SAV, Bajkalská/Trnavská cesta, Miletičova/Prievozská, Zochova, Kollárovo námestie, Námestie SNP, Hodžovo námestie, Kamenné námestie, Obchodná ulica, Šafárikovo námestie, priestor pod Mostom SNP či konečná zastávka Slávičie údolie. "Rovnako boli dezinfikované aj lavičky a zábradlia na frekventovaných námestiach v centre a širšom centre mesta," doplnil Bubla.