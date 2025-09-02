< sekcia Regióny
Bratislava predĺžila súťaž na modernizáciu Ružinovskej radiály
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Hlavné mesto predĺžilo verejnú súťaž na zhotoviteľa plánovanej komplexnej modernizácie Ružinovskej radiály v Bratislave. Aktuálne prijíma ponuky do 16. septembra. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Pôvodne mali záujemcovia podávať súťažné poklady do 22. augusta, neskôr bratislavský magistrát zmenil termín na 1. septembra. Následne lehotu predĺžil do 16. septembra. Predpokladaná hodnota zákazky je 102 miliónov eur bez DPH.
Ide o opakovanú súťaž, keďže pôvodne vyhlásenú súťaž hlavné mesto zrušilo. Dôvodom bolo predloženie len jednej ponuky, ktorá zároveň prekročila predbežnú hodnotu zákazky. Kým totiž predpokladaná hodnota zákazky bola 95 miliónov eur bez DPH, predložená ponuka bola na viac ako 147 miliónov eur.
Práce majú byť rozdelené na etapy. Prvá etapa by sa mala začať na Záhradníckej ulici, v mieste mimoúrovňového kríženia ulíc Ružinovská a Bajkalská, po obratisko Astronomická. Následná druhá etapa by mala nadväzovať na zrekonštruovanú trať od Ulice 29. augusta cez Americké námestie, Krížnu až po Múzeum konskej železnice (križovatka ulíc Krížna a Legionárska). Električková radiála prechádza ulicami Špitálska, Krížna, Trnavská cesta, Miletičova, Záhradnícka, Ružinovská po križovatku s Čmelíkovou ulicou.
Bratislavský samosprávny kraj, ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy, vydal začiatkom roka stavebné povolenie na projekt, právoplatnosť nadobudlo 1. apríla.
