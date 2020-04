Bratislava prijala pre lokalitu Pentagonu aktuálne viaceré opatrenia

Bratislava 9. apríla (TASR) – Mesto Bratislava sa pri nastavovaní opatrení na spomalenie šírenia nového koronavírusu zameriava nielen na najohrozenejšie skupiny obyvateľov, ale aj na ohrozené oblasti na svojom území. Jednou z nich je aj okolie tzv. Pentagonu vo Vrakuni, ktoré pravidelne dezinfikuje. Pre túto lokalitu prijal magistrát aj ďalšie opatrenia. TASR o tom informoval hovorca hlavného mesta Peter Bubla.



Jedným nich je zabezpečenie "hygienickej stanice", teda cisterny s pitnou vodou napojenou na žľab. "Opatrenie má pomôcť, aby ľudia v tejto lokalite mali zabezpečený prístup k pitnej vode a k základnej hygiene," poznamenal Bubla. V spolupráci s armádou zabezpečilo mesto tri takéto hygienické stanice, ďalšie dve sú na Námestí hraničiarov v Petržalke a na Námestí SNP.



Do známej vrakunskej lokality je zároveň nasadzovaný aj mestský terénny tím, ktorý pôsobí podľa potreby aj na iných miestach. Jeho úlohou je preventívne edukovať a usmerňovať ľudí, ale taktiež pomôcť s poskytnutím ochranných rúšok, dezinfekcie či prísunom potravín. Nápomocná je naďalej aj mestská polícia.



Mesto okrem toho predpokladá, že budúci týždeň by mohlo spustiť prevádzku karanténneho mestečka na Zlatých pieskoch pre ľudí bez domova. "V prípade, ak by sociálni pracovníci zachytili prípad podozrenia na COVID-19 aj napríklad v lokalite Pentagon, budeme vedieť reagovať a takémuto človeku zabezpečiť testovanie a nástup do karantény v tomto zariadení," doplnil Bubla s tým, že ide o krok na minimalizovanie rizika pre zvyšok komunity, ktorá v Pentagone žije.