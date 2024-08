Bratislavský magistrát: Buďte všímaví voči svojmu okoliu počas horúčav

Bratislava 15. augusta (TASR) - Hlavné mesto pripomína ľuďom, aby aj v extrémnych horúčavách zostali všímaví voči svojmu okoliu. Pretrvávajúce vysoké teploty sú totiž podľa neho obzvlášť nebezpečné pre ľudí bez doma. Často nemajú prístup k pitnej vode a denne bojujú s dehydratáciou, prehriatím, spálením kože či úpalom. Upozorňuje na to na sociálnej sieti.



"Kolegovia z mestského terénneho tímu pravidelne monitorujú ulice, poskytujú vodu a nevyhnutné hygienické potreby tým, ktorí to potrebujú najviac. Pomôcť však môže každý z nás. Buďte preto, prosím, všímaví," odkazuje bratislavský magistrát.



V prípade, že niekto uvidí ležať bezvládneho človeka na priamom slnku, mal by skúsiť pomôcť mu presunúť sa do tieňa, prípadne mu ponúknuť vodu. Ak má podozrenie na kolaps, dehydratáciu či prehriatie, je potrebné privolať mestskú políciu (159) alebo rýchlu zdravotnú pomoc (155).



Nápomocné môžu byť podľa hlavného mesta aj pitné fontánky, ktoré sa nachádzajú na mnohých miestach Bratislavy.



Vysoké teploty majú podľa meteorológov potrápiť Bratislavu aj v nasledujúcich dňoch. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na štvrtok i piatok (16. 8.) výstrahy druhého stupňa, teploty by mohli dosiahnuť 35 až 36 stupňov Celzia. Na sobotu vydal predbežne výstrahy prvého stupňa, teploty by sa mohli vyšplhať na 33 až 34 stupňov Celzia.