Bratislava pripravuje svoje cesty a chodníky na očakávané sneženie

Bratislava 18. januára (TASR) – Hlavné mesto sa pripravuje na sneženie, ktoré sa aj na území Bratislavského kraja očakáva v sobotu večer a v noci zo soboty na nedeľu (19. 1.). Mestský komunálny podnik preto preventívne posypáva chodníky a cyklotrasy, ťažká technika vykonala preventívny posyp mestských ciest. V prípade potreby nie je vylúčený ani celomestský posyp komunikácií.



"Preventívny posyp pred snežením je kľúčový, nakoľko posypová zmes sa stáva najúčinnejšou až nejaký čas po aplikácii. Na chodníky v blízkosti zelene sypeme zmes ekologickejšieho zeolitu a soli," informuje mesto na sociálnej sieti. Zeolit totiž viaže vlhkosť a pomáha soli účinnejšie roztápať zľadovatené povrchy. Napríklad na jar sa zametá do trávnatých plôch, kde zlepšuje štruktúru substrátu a pomáha zeleni.



Po preventívnom posype ciest sú sypače rozmiestnené na stanovištiach po meste, kde budú čakať na ďalšie pokyny v závislosti od vývoja počasia. "Mestský dispečing bude počas oboch dní sledovať situáciu v teréne a prispôsobovať nasadenie techniky a pracovníkov podľa toho, ako sa bude počasie vyvíjať," poznamenáva mesto, ktoré zároveň prosí o zvýšenú opatrnosť a pozornosť pri pohybe na cestách a chodníkoch.



Magistrát dáva obyvateľom do pozornosti taktiež horúcu linku zimnej údržby, ktorá je počas mimoriadne nepriaznivého počasia v prevádzke od 7.00 do 19.00 h, a to na telefónnom čísle +421 259 356 777. Podnety môžu Bratislavčania posielať aj prostredníctvom e-mailu zima@bratislava.sk. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke odhrnieme.to.



V pohotovosti sú aj mestské časti. Napríklad Ružinov okrem tradičnej kontroly zjadnosti ciest a schodnosti chodníkov vo svojej správe skúša aj novú vec, o ktorú požiadali najmä obyvatelia zo štvrtí rodinných domov. "Na niekoľkých miestach sme rozmiestnili nádoby so soľou, kde si ju môžete aj sami nabrať a posypať si na dvore či pred domom, kým dorazia naši chlapi (z miestneho podniku VPS, pozn TASR)," píše ružinovský starosta Martin Chren na sociálnej sieti.



Prvé z nich sú umiestnené na Trnávke (Koperníkova 19 a pri obratisku trolejbusov), na Nivách (Zvolenská 28) a v Prievoze (pred miestnym úradom a na Mierovej pri hasičskej zbrojnici). Ak sa takéto riešenie osvedčí, starosta prisľúbil viac takýchto kontajnerov.



V Bratislave a okolí by podľa meteorológov mohlo napadnúť päť centimetrov snehu. V súvislosti s očakávaným snežením vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí od soboty od 19.00 do nedele (19. 1.) do 7.00 h. V meste zároveň platí aj výstraha pred poľadovicou.