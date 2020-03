Bratislava sa ospravedlnila za piatkové ranné problémy v doprave

Bratislava 7. marca (TASR) - Mesto Bratislava sa ospravedlnilo za piatkové (6. 3.) problémy s rannou dopravou medzi mestskými časťami Karlova Ves a Staré Mesto, ktoré podľa magistrátu nastali v dôsledku chyby dodávateľa. Magistrát to uviedol na sociálnej sieti. Viacerí vodiči totiž hlásili v piatok ráno na Karloveskej ulici a na Devínskej ceste dlhé kolóny a zdržania niekoľko desiatok minút.



"Práce, ktoré dodávateľ na tejto ceste a na zjazde z Mosta SNP realizoval, sa nemali robiť počas rannej špičky a navyše, značenie bus pruhov nebolo urobené v súlade s projektom. Dodávateľa sme požiadali o odstránenie vyznačeného dopravného značenia ešte počas tohto víkendu," uviedla bratislavská samospráva na sociálnej sieti.



Hlavné mesto začalo s prípravnými prácami súvisiacimi s ďalšou etapou rekonštrukcie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Od 14. marca bude v úseku medzi Námestím Ľudovíta Štúra a tunelom vylúčená električková doprava a práce sú prípravou na túto výluku, keďže v danom úseku bude namiesto električiek jazdiť náhradná autobusová doprava. Električky však budú naďalej premávať medzi centrom mesta a Karlovou Vsou a Dúbravkou cez tunel.







"Od mája bude kompletne uzavretá električková doprava od tunela do Karlovej Vsi a Dúbravky a momentálne dodávateľ pripravuje komunikáciu na zvýšenú intenzitu autobusovej a individuálnej automobilovej dopravy v dôsledku tejto výluky," spresnilo mesto. V priebehu budúceho týždňa bude mesto informovať o organizácii dopravy od 14. marca.



Magistrát tento týždeň upozornil na dopravné obmedzenia v súvislosti s prípravnými prácami na tretej etape rekonštrukcie Karlovesko-dúbravskej radiály. Na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu majú v dôsledku toho zúžené vo vybraných úsekoch jazdné pruhy do jedného, a to v oboch smeroch. Mesto upozorňuje, že rekonštrukcia električkovej trate v máji, od tunela po Molecovu, si rovnako vyžiada uzavretie jedného jazdného pruhu vo vybraných úsekoch a nie je možné uzavrieť oba jazdné pruhy súčasne.



V rámci stavebných prác sa doteraz zrealizovali dve etapy, a to od zastávky Molecova po obratisko Kútiky a od obratiska po Záluhy (Damborského). Električky od 19. decembra 2019 začali premávať do Karlovej Vsi, po obratisko Kútiky. Od 22. februára bola spustená premávka električiek až do mestskej časti Dúbravka.



Dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019. Realizuje ju vysúťažené konzorcium firiem DK Radiála.