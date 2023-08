Bratislava si pokuty pre električkovú trať zatiaľ neuplatnila

Bratislava 14. augusta (TASR) - Mesto Bratislava si zatiaľ neuplatnilo zmluvné pokuty v rámci výstavby električkovej trate v bratislavskej Petržalke, v úseku Jungmannova - Janíkov dvor. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Peter Bubla. Ich uplatnenie voči stavebníkovi avizoval magistrát už v minulosti, a to pre nesplnenie míľnikov stavebných prác.



"K dnešnému dňu neboli pokuty ešte uplatnené. Hlavné mesto tak môže urobiť kedykoľvek počas trvania zmluvy," skonštatoval Bubla s tým, že mesto rokuje so zhotoviteľom stavby o príčinách nesplnenia všetkých troch míľnikov, ktoré neboli v pôvodne zmluvnom termíne dodržané.



Magistrát zároveň deklaruje, že práce na výstavbe električkovej trate sa zintenzívnili. Ubezpečuje, že sa pracuje na všetkých ucelených častiach stavby. Progres vidno podľa mesta na združenom moste na Rusovskej ceste či na moste cez Chorvátske rameno pri Farskom kostole Svätej rodiny. Pracovať sa má tiež na zvyšných prekládkach inžinierskych sietí či zemných prácach.



"Stavba má takmer štyri kilometre. Sú tam komplikované stavebné prvky, mnohé práce sa dejú pod povrchom. Robíme však všetko preto, aby stavba napredovala čo najrýchlejšie," poznamenal Bubla.



Magistrát však zároveň priznáva zdržanie pri niektorých objektoch. Spôsobené je najmä nepredvídateľnými podmienkami, ako napríklad nehomogénne alebo neúnosné podložie či skládky stavebného odpadu, ktoré sa odokryli počas výkopových prác. Na otázku, či je hlavné mesto naďalej presvedčené, že sa električková trať stihne vybudovať do konca septembra 2024, poukazuje na prehlásenie zhotoviteľa stavby, že termínom ukončenia výstavby je 30. september 2024.



S výstavbou trate za vyše 70 miliónov eur bez DPH začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka (spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones). Väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov. Hlavné mesto dlhodobo deklaruje, že neprepadnú. Poukazuje pritom na fázovanie projektu.