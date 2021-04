Začína tretí ročník súťaže Deti pre Bratislavu

Bratislava 20. apríla (TASR) - Mesto Bratislava spúšťa tretí ročník súťaže Deti pre Bratislavu, ktorá podporuje realizáciu detských nápadov na zlepšenie hlavného mesta. Projekt je určený pre žiakov vo veku sedem až 15 rokov a podporuje zlepšenia v oblasti mestského prostredia, ekológie, kultúry a sociálnej spolupatričnosti. Prihlášky je potrebné posielať do konca apríla. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej samosprávy Katarína Rajčanová.



Základný rámec pre tvorbu projektov je určený dvoma tematickými okruhmi, a to ekológia a verejný priestor alebo solidarita a kultúra. Účastníci budú mať možnosť absolvovať workshopy s expertmi z občianskych združení, kreatívneho priemyslu a odborníkmi z bratislavského magistrátu, ktorí sa témam životného prostredia, solidarity a kultúry dlhodobo venujú. Môžu získať aj zručnosti, ako svoje nápady jasne formulovať, oceniť, prezentovať a realizovať.



„Bratislava chce deti počúvať, zaujíma nás ich videnie priestorov a toho, čo potrebujú. Deti vedia perfektne definovať, čo chcú, čo potrebujú, a my sa im snažíme na tejto ceste pomôcť," priblížila líderka projektu Deti pre Bratislavu Dana Kleinert. Aj tento ročník súťaže poskytuje priestor na realizáciu 15 nápadov.



V minulých ročníkoch podujatia bolo podporených už 26 detských projektov. Napríklad workout v Devíne, divadelné predstavenia v Starom Meste a Rusovciach, náučný ekochodník v Karlovej Vsi, upcyklácia odevov v petržalskej škole, pečenie koláčov pre ľudí bez domova, pestovanie zeleniny deťmi pre blízku komunitu seniorov, detská hra o Bratislave či ekologické vylepšenia školských dvorov vo viacerých mestských častiach.