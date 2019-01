Bratislava spustila pred dopravnými obmedzeniami informačnú kampaň

Verejnosti sa v nej prostredníctvom videa prihovára aj primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Ľudí presviedča, aby v čase dopravných uzáver využívali na presun MHD.

Bratislava 29. januára (TASR) – Bratislava spustila pred rozsiahlymi dopravnými obmedzeniami, ktoré nastanú v meste od polovice februára, informačnú kampaň. Verejnosti sa v nej prostredníctvom videa prihovára aj primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Ľudí presviedča, aby v čase dopravných uzáver využívali na presun MHD. Na webe www.zvladneme.to sú údaje o rozsahu obmedzení, ale aj o záchytných parkoviskách či obchádzkových trasách. Informácie sú určené pre vodičov, cestujúcich MHD, peších, ale aj cyklistov.



"Bratislavskú dopravu čakajú ťažké časy," hovorí vo videu primátor ľuďom. Hlavné mesto podľa jeho slov čakajú od 15. februára najväčšie dopravné obmedzenia v histórii. Súvisieť budú s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 i rekonštrukciou časti ulice Mlynské nivy a výstavbou novej autobusovej stanice. "Spolu nám to spôsobí obrovské komplikácie a očakávame tiež rozsiahle kolóny," avizuje Vallo.



Deklaruje, že mesto pracuje na tom, aby situáciu zvládlo, priznáva však, že bez pomoci verejnosti to nepôjde. Primátor ľudí preto vyzýva, aby vystúpili z áut a začali používať na presun MHD a odľahčili tak dopravu v meste. "Jeden jazdný bus pruh dokáže prepraviť päťnásobne viac ľudí ako normálny pruh pre autá. Aj preto bude MHD v špičke tým najrýchlejším spôsobom prepravy," tvrdí Vallo. MHD má byť vďaka bus pruhom na Gagarinovej ulici najrýchlejším spojením medzi centrom mesta a mestskými časťami Vrakuňa a Podunajské Biskupice.



Polícia na sociálnej sieti v utorok napísala, že o tri týždne čaká Bratislavu dopravný kolaps. "Dopravní policajti budú s vami na cestách a spravia všetko pre to, aby pomohli zabezpečiť plynulosť dopravy. Nebude to ľahké, chce to pevné nervy zo všetkých strán," odkazuje polícia verejnosti. Pre ľudí chystá aj užitočné informácie a aj "väčšiu novinku", ktorú predstaví týždeň pred začiatkom dopravných obmedzení. Počas trvania obmedzení bude polícia dopravu sledovať z vrtuľníka i z kamerových systémov na križovatkách a operatívne situáciu riešiť. Na najkritickejších miestach budú prítomné aj policajné hliadky. Bratislave prídu pomôcť zvládnuť kritickú situáciu na cestách aj policajti z Prešova, Košíc, Banskej Bystrice i zo Žiliny.



Citeľné dopravné obmedzenia od polovice februára nastanú v Bratislave pre výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 (konkrétne pre prestavbu mimoúrovňovej križovatky Prievoz) a pre výstavbu podzemného kruhového objazdu na rekonštruovanej časti ulice Mlynské nivy.



Uzávera ulice Mlynské nivy bude na dobu jedného roka. Prvého polroka pôjde o úplnú uzáveru ulice, druhý polrok bude táto ulica sprejazdnená pre MHD. Stavby v oblasti Prístavného mosta potrvajú dva roky. Práce budú rozdelené do šiestich etáp a každá ďalšia etapa bude pre dopravu využívať aj stavby, ktoré sú postavené v predchádzajúcej etape. Dosah na dopravu sa tak má pri ďalších uzáverách postupne znižovať. Obmedzenia budú mať podľa mesta negatívny vplyv na dopravu vo viacerých častiach Bratislavy.