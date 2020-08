Bratislava spustila prvú etapu vreckového zberu triedeného odpadu

Bratislava 6. augusta (TASR) – Hlavné mesto spustilo od augusta prvú etapu nového spôsobu zberu papiera a plastov, a to formou vreckového zberu s odvozom priamo spred rodinných domov. Jej cieľom je dosiahnuť zvýšenie miery triedenia, čistejšie verejné priestranstvá a životné prostredie.



Zmena sa týka siedmich bratislavských mestských častí. TASR o tom informovala Linda Golejová zo spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu.



Zmena spôsobu zberu triedeného odpadu sa týka mestských častí Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Staré Mesto, Devín, Devínska Nová Ves, Petržalka a Vajnory.



Vrecia budú odvážané raz mesačne podľa harmonogramu, ktorý obyvatelia nájdu na webovej stránke spoločnosti. Treba ich však umiestniť na obvyklé odvozné miesto komunálneho odpadu, v deň odvozu ráno do 7:00. „Zber vytriedeného skla sa nemení, naďalej bude zabezpečovaný cez zberné hniezda," poznamenáva Golejová.



Spoločnosť poukazuje na to, že množstvo odpadu každoročne pribúda, priemerný Bratislavčan vyprodukuje za rok 487 kilogramov komunálneho odpadu. Na zberných hniezdach sa následne odpad hromadí, vytriedené suroviny sú znečistené. Mesto sa preto rozhodlo zmeniť spôsob zberu a odvozu vytriedeného papiera a plastov z rodinných domov.



Na prevej etape sa podieľa hlavné mesto Bratislava, Odvoz a likvidácia odpadu a organizácia zodpovednosti výrobcov – Natur-Pack.