Bratislava ubezpečuje, že električková trať v Petržalke je bezpečná
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Nová električková trať v bratislavskej Petržalke je bezpečná. Všetky priechody cez trať sú riadne označené a zabezpečené, či už svetelnou signalizáciou alebo príslušnými značkami upozorňujúcimi na prejazd električky. Dve doterajšie nehody, s cyklistom a korčuliarom, boli spôsobené nerešpektovaním týchto zabezpečovacích prvkov. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.
„Keďže všetky priechody cez električkovú trať sú zabezpečené a vyznačené správne, nebezpečnosť môže spôsobovať skôr nepozornosť chodcov alebo cyklistov. Zvlášť pri používaní slúchadiel, pre ktoré neregistrujú zvukovú alebo svetelnú signalizáciu upozorňujúcu na blížiacu sa električku,“ skonštatoval Bubla.
Hlavné mesto v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislavy (DPB) už na všetky priechody cez električkovú trať umiestnilo informačné tabule upozorňujúce na prejazd električky. Pripravujú zároveň edukačnú kampaň vrátane vozidiel MHD. Pripravená je tiež celoročná bezpečnostná kampaň, ktorá má cestujúcich edukovať o bezpečnom cestovaní.
V súvislosti s edukáciou by však samospráva uvítala aj väčšie zapojenie zo strany štátu, napríklad prostredníctvom BECEPu - národného koordinátora pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v SR. „Osveta zo strany štátu takmer úplne absentuje, ak neberieme do úvahy návštevy dopravných ihrísk a súčinnosť polície na osvetových podujatiach,“ poznamenal Bubla s tým, že mestská kampaň zasiahne najmä osoby, ktoré počas nej bývajú v meste, už v menšej miere osoby, ktoré prídu napríklad do Bratislavy na návštevu.
Hlavné mesto však opätovne, ako v prípade zastávok MHD, odporúča chodcom, cyklistom i korčuliarom, aby dodržiavali všeobecné pravidlá zodpovedného správania sa. Cestujúcim by nemali dobiehať na spoj, keďže aj v týchto situáciách môžu ľahko prehliadnuť prichádzajúcu električku z druhej strany. Pri prechádzaní cez električkovú trať by nemali používať mobilný telefón a počúvať hudbu cez slúchadlá, čo značne obmedzuje vnímanie okolia. „Je dôležité si uvedomiť, že električka v porovnaní napríklad s motorovými vozidlami, má výrazne dlhšiu brzdnú dráhu, čo môže mať nezvrátiteľné následky,“ podotkol Bubla.
Pravidlá pre chodcov platia tiež pri prechádzaní ako cez električkovú trať, tak cez cestu. Využívať by mali prednostne priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod, rovnako by sa mali vždy presvedčiť, či je prechod cez cestu alebo trať bezpečný.
Mestský dopravca uviedol, že sa osvete dlhodobo venuje. „V rámci osvety sa dlhodobo zameriavame aj na bezpečnosť chodcov a cyklistov. Či už ide o ich pohyb v okolí tratí alebo správanie na zastávkach,“ deklaruje hovorca DPB Jozef Vozár.
Hlavné mesto i DPB zároveň mrzí tragická udalosť, pri ktorej tento týždeň zahynul 16-ročný chlapec na korčuliach. Rodine i blízkym zosnulého vyjadrili úprimnú sústrasť.
