Bratislava už má súdne rozhodnutie v prípade zákazu hazardu

Magistrát avizuje, že využije všetky inštitúty riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov vedúcich k procesnému úspechu vo veci zákazu umiestňovania herní na území hlavného mesta.

Bratislava 4. júla (TASR) - Hlavné mesto už má k dispozícii rozsudok Krajského súdu v Bratislave o nezákonnosti všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o zákaze hazardu v Bratislave. Doručili mu ho vo štvrtok 28. júna. Magistrát avizuje, že využije všetky inštitúty riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov vedúcich k procesnému úspechu vo veci zákazu umiestňovania herní na území hlavného mesta. TASR to potvrdila hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.



Hlavné mesto sa chystá podať tzv. kasačnú sťažnosť na Najvyšší súd SR. V diskusii Tablet.TV v polovici júna primátora Bratislavy Ivo Nesrovnal zdôraznil, že mesto boj s hazardom nevzdá a v prípade nevyhnutnosti podporí aj iniciovanie novej petície za zákaz hazardu. "Otvorených možností je viacero, zatiaľ pôjdeme právnou cestou," povedal.



VZN o zákaze hazardu v Bratislave bolo prijaté 30. marca 2017 a nadobudlo účinnosť 1. mája 2017. Dňa 15. mája 2017 bol mestu doručený protest prokurátorky Krajskej prokuratúry v Bratislave, ktorým namietala rozpor VZN so všeobecne záväznými predpismi. Po tom, čo poslanci protestu nevyhoveli, podala prokuratúra na mesto žalobu. Krajský súd v Bratislave argumentáciu prokuratúry uznal a 7. júna rozhodol o nesúlade predmetného VZN so zákonom.