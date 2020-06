Bratislava 12. júna (TASR) – Mesto Bratislava v týchto dňoch eliminovalo prvé liahniská komárov. Zmapované liahniská pravidelne monitoruje s odborníkom na komáre. V prípade, že monitoring zachytí nadlimitné hodnoty lariev, samospráva je pripravená zasiahnuť biologickým prípravkom BTI. TASR o tom informovala hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.



Komáre potrápili minulý rok v júni obyvateľov niektorých bratislavských mestských častí a obcí v povodí Moravy na Záhorí. "Minulý rok sme zareagovali neskoro, no tento rok sme na situáciu pripravení," deklaroval ešte koncom apríla magistrát. Aktuálne informuje, že v uplynulých dňoch v rámci pravidelného monitoringu liahnísk komárov objavilo štyri takéto miesta. "Z toho tri menšie na kanáli medzi Krasňanmi a Žabím Majerom a jedno v Devíne pod hradom. V piatok skoro ráno sme na tieto liahniská použili biologický dezinsekčný postrek proti larvám komárov," informovala Rajčanová. Magistrát deklaruje, že BTI účinne eliminuje larvy komárov, no pre ostatné organizmy nie je škodlivý. "Na rozdiel od chemických postrekov tak neohrozuje naše zdravie a nepredstavuje ani záťaž pre životné prostredie," podotkla hovorkyňa. Kým chemické postreky sa aplikujú už na vyliahnuté komáre, BTI pôsobí preventívne na larvy ešte skôr, ako sa z nich komáre vyliahnu. Chemické postreky nie je možné bežne aplikovať v chránených oblastiach, kde sa často liahniská nachádzajú. Prostriedky na báze BTI sa úspešne využívajú napríklad aj v prihraničných oblastiach dolného Rakúska.



"Terénny prieskum robíme od marca približne do konca septembra, najmä v záplavových územiach riek Dunaj, Malý Dunaj, Morava, ale aj v niektorých chránených územiach a v mnohých iných častiach mesta, napríklad Ovsište, Zrkadlový háj, Horský park, lesoparky, kde sa môžu vytvoriť potenciálne liahniská," spresnila Rajčanová.



Mesto však podotýka, že nie je možné úplne eliminovať populáciu komárov. Populácia komárov narastá spravidla po povodniach. Výskyt komárov sa aktuálne zvýšil aj priamo v lužných lesoch, teda najmä v okolí Dunaja smerom na Gabčíkovo. Bratislavská samospráva tvrdí, že existuje celá škála liahnísk komárov a niektoré majú ľudia na záhradách vo forme nádob na vodu a ďalšie skupiny komárov sa liahnu v malých nádržkách vody priamo v korunách stromov.



"Tieto skupiny liahnísk nie je možné mestom podchytiť. Najproblémovejšie oblasti, kde sa masovo liahnu komáre po povodniach v inundaciach Moravy a Dunaja, vieme ovplyvniť biologickým prostriedkom BTI," podotkla Rajčanová.