Bratislava začala výberové konanie na riaditeľa pohrebníctva Marianum

Bratislava 8. februára (TASR) – Hlavné mesto vyhlásilo výberové konanie na riaditeľa príspevkovej organizácie Marianum – pohrebníctvo mesta Bratislava. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 24. februára. Bratislavská samospráva o tom informuje na svojom webe.



Úspešný kandidát by mal podľa magistrátu transformovať Marianum na modernú, transparentnú a dobre spravovanú organizáciu so zameraním na udržateľný ekonomický rozvoj, dobré hospodárenie a kvalitné poskytovanie služieb. Mesto kladie dôraz na modernizáciu a dostupnosť služieb, environmentálne parametre poskytovaných služieb a ekonomickú stabilitu organizácie. Samospráva ponúka pre túto pozíciu základný plat minimálne od 2500 eur v hrubom. "Flexibilná zložka odmeny pre danú pozíciu bude závisieť od vopred určených výkonnostných ukazovateľov a odpočtu plnenia určeného plánu rozvoja danej spoločnosti/organizácie," spresnil magistrát.



Súčasným riaditeľom pohrebníctva je Boris Šramko, bol do tejto funkcie vymenovaný od novembra 2019 na jeden rok. Mandát mu však predĺžili, a to zatiaľ do konca apríla 2021. Výberová komisia to podmienila splnením krátkodobých cieľov. Napríklad začať vypracovávať koncepciu rozvoja mestského pohrebníctva, rozšíriť cintoríny formou rýchlych riešení, citeľne znížiť využívanie plastových kvetín, predložiť koncepciu cenotvorby (nový cenník) či zaviesť triedenie odpadu na cintorínoch.



"Nepredvídateľná situácia a potreba prijímania opatrení v súvislosti s pandémiou mali negatívny vplyv na plnenie indikatívnych cieľov, ktoré boli riaditeľovi uložené. Zároveň od 1. októbra je na Slovensku opäť vyhlásený núdzový stav, a je preto potrebné zabezpečiť stabilný a riadny chod Marianumu," vysvetlilo na jeseň 2020 poslancom vedenie hlavného mesta, prečo navrhuje predĺžiť Šramkovi mandát o ďalšieho pol roka.



Magistrát deklaroval, že počas tejto doby bude zo strany Šramka predložené plnenie cieľov a prijaté rozhodnutie, či bude predložený návrh na jeho potvrdenie vo funkcii riaditeľa alebo sa vyhlási nové výberové konanie na šéfa pohrebníctva Marianum.