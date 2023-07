Bratislava začína s opravou vozovky v Devínskej Novej Vsi

Bratislava 18. júla (TASR) – Hlavné mesto začína s opravou vozovky Cesty II/505 v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, a to v úseku od čerpacej stanice po kruhový objazd. Práce by mali trvať od utorka do 25. júla a vyžiadajú si dočasné dopravné obmedzenia. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"Dĺžka opravovaného úseku je približne 500 metrov a v rámci opravy spevníme podložie a vymeníme viaceré vrstvy vozovky," približuje bratislavský magistrát.



Počas frézovania bude úsek v oboch smeroch prejazdný s obmedzeniami, následne bude doprava v smere do Devínskej Novej Vsi presmerovaná dopravným značením cez kruhové objazdy za čerpacou stanicou. Možnosť odbočenia z alebo do Dúbravky ostane zachovaná aj počas prác, križovatka bude riadená.



Mesto v tejto súvislosti žiada vodičov o zvýšenie pozornosti.