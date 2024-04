Bratislava zmení čas regulácie pre zónu PAAS Rača - Krasňany

Bratislava 29. apríla (TASR) - Hlavné mesto pokračuje v zjednocovaní časov regulácie v zónach systému Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS). Najnovšie sa zmeny dotknú od 6. mája zóny Rača - Krasňany. Po novom bude lokalita regulovaná od pondelka do piatka v čase od 12.00 do 24.00 h. Informuje o tom na sociálnej sieti.



V praxi to znamená, že návštevníci zóny RA1 - Krasňany budú parkovať od 24.00 do 12.00 h zadarmo, následne od 12.00 do 24.00 h za nezmenenú hodinovú tarifu 0,50 eura.



K zmene pristupuje magistrát na základe skúseností z prevádzky i podnetov od obyvateľov. Poukazuje na to, že po polnoci prichádza do lokalít minimum áut návštevníkov, čo umožňuje skrátiť reguláciu parkovania počas noci. Zároveň tým zjednocuje čas regulácie s ostatnými zónami, ktoré majú primárne obytnú funkciu a občiansku vybavenosť a inštitúcie či firmy v menšej miere. Ide napríklad o Dvory V a VI v Petržalke, Biely kríž v Novom Meste či Štrkovec v Ružinove.



"Tento čas regulácie kladie dôraz na reguláciu najmä v poobedných a večerných hodinách, kedy v zónach parkuje najviac rezidentov," podotýka hlavné mesto.