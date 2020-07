Bratislava zvažuje dočasné riešenie rozšírenia Hodonínskej cesty

Bratislava 3. júla (TASR) – Hlavné mesto SR Bratislava a mestská časť Záhorská Bystrica majú alternatívny plán rozšírenia Hodonínskej cesty. Vzhľadom na to, že pôvodný projekt rozšírenia na štvorprúdovú komunikáciu naráža na problém s výkupom súkromných pozemkov, zástupcovia oboch samospráv zvažujú dočasné riešenie v podobe rozšírenia cesty na pozemkoch vo vlastníctve magistrátu.



„V smere do mesta by tak mohli vzniknúť dva jazdné pruhy a bus pruh a v smere do Záhorskej Bystrice obojsmerný segregovaný cyklopruh. Po celej dĺžke by pribudlo aj verejné osvetlenie," približuje Záhorská Bystrica na sociálnej sieti. „Zámer je cestu opraviť a rozšíriť počas rokov 2021 – 2022," dodáva samospráva o výstupe z rokovania bratislavského primátora Matúša Valla a starostu Záhorskej Bystrice Jozefa Krúpu.



Pôvodný projekt ráta na Hodonínskej so štvorpruhovou komunikáciou, cyklochodníkom a chodníkom pre peších. „Vyžaduje si však výkup súkromných pozemkov, ktoré majú často problémovú podstatu, ich vlastníci sú v niektorých prípadoch mimo územia SR, v ďalších prípadoch sa momentálne vedú dedičské konania. Proces výkupu môže trvať niekoľko rokov, bude tiež finančne náročný," pripomína mestská časť.