Bratislava zvýši od septembra výšku školného pre ZUŠ i CVČ

Bratislava 29. júna (TASR) - Hlavné mesto zvýši od 1. septembra výšku školného pre základné umelecké školy (ZUŠ) a centrá voľného času (CVČ). Vyplýva to z návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o určení výšky príspevku, ktorý vo štvrtok schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo. Magistrát to odôvodňuje okrem iného infláciou. Zároveň však zavádza zľavu pre deti z viacdetných rodín.



"Zvýšenie poplatkov za štúdium, školné navrhujeme z dôvodov všeobecne známych: vysoká miera inflácie, enormné zvýšenie nákladov na štúdium a tiež fakt, že táto výška nebola upravovaná od roku 2016," konštatuje dôvodová správa.



VZN stanovuje nové členenie "kategórií" výšky výberu školného na ZUŠ, ktoré zosúlaďuje výber školného s typom štúdia tak, ako ich určuje vyhláška o ZUŠ. Zvýšenie výberu školného za jednotlivé typy štúdia sú v rozpätí od dvoch do štyroch eur mesačne. V prípade CVČ stúpne výška príspevku pre zákonného zástupcu člena záujmového útvaru o dve eurá, pre rodičov o jedno až dve eurá, pre plnoletých členov záujmových útvarov do 25 rokov o dve až štyri eurá a pre plnoletých členov záujmových útvarov o tri až päť eur.



Nové VZN však v reakcii na zvýšenie životných nákladov rodín zavádza aj možnosť zníženia školného pri viacdetných rodinách. Po konzultácii s riaditeľmi škôl by sa malo školné znížiť pre žiakov ZUŠ a školských zariadení CVC tak, že za tretie a každé ďalšie dieťa v rodine sa bude uhrádzať polovica výšky príspevku.



Pre spravodlivý výber príspevku v CVČ sa tiež podľa hlavného mesta ustanovuje možnosť požiadať o jeho vrátenie v niektorých prípadoch. Ide napríklad o predčasné ukončenie účasti v záujmovom útvare zo závažných zdravotných dôvodov a z dôvodov sťažených podmienok účasti (napríklad zmena bydliska). Prípadne z dôvodu prerušenia prezenčného vyučovania z dôvodu vyššej moci (napríklad z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo výnimočného stavu).