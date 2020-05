Bratislavská mestská knižnica je od stredy opäť otvorená

Bratislava 6. mája (TASR) - Mestská knižnica v Bratislave (MKB) je od stredy opäť otvorená, avšak s určitými obmedzeniami. TASR o tom informovala Zuzana Liptáková z MKB.



Knižnica žiada čitateľov, aby knihy vracali prednostne do boxov na vrátenie kníh. Verejnosť bude mať obmedzený prístup do interiérov knižnice, knihy dodajú knihovníci systémom "na objednávku a cez okienko". "Treba vopred e-mailom alebo telefonicky kontaktovať pracovisko, kde sa kniha nachádza, knihovník objednávku potvrdí, následne si čitateľ po knihy či iné dokumenty príde na dané pracovisko do knižnice," spresnila MKB. Študovne nie sú zatiaľ pre verejnosť prístupné.



MKB vyžaduje používať ochranné rúška, dezinfekčné prostriedky a dodržiavať odstupy. Viac informácií je zverejnených na webe www.mestskakniznica.sk.