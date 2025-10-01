< sekcia Regióny
Bratislavská mestská knižnica oslavuje 125 rokov výstavou
Bratislava 1. októbra (TASR) - Mestská knižnica v Bratislave oslavuje v stredu 125 rokov od svojho založenia vernisážou výstavy, ktorú tvorcovia nazvali 125 rokov v knižnici. „Od prvých vypožičaných kníh až po dnešné moderné služby - história knižnice je aj príbehom mesta, jeho obyvateľstva, vzdelanosti a kultúry,“ uvádza jubilujúca inštitúcia k výročiu vzniku, ktoré si bude pripomínať aj ďalšími podujatiami a aktivitami počas celého októbra. TASR o tom informovala PR manažérka Eva Lavríková.
Spresnila, že medzi výročnými podujatiami nechýba kvíz, prednášky, diskusie, komentovaná prehliadka aj workshopy.
Nová výstava približuje dejiny knižnice, významné udalosti i osobnosti, ktoré formovali jej pôsobenie. Návštevníci Galérie Artotéka na Kapucínskej ulici tu môžu vidieť napríklad nožnice, ktorými Lady Diana, princezná z Walesu, strihala pásku pri otvorení Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých Mestskej knižnice v Bratislave. Oddelenie začalo svoju činnosť 8. mája 1991.
Výstava tiež ukáže, ako pracovali knihovníci v minulosti, či ako vyzerala dobová korešpondencia knižnice. Ponúka tiež možnosť porovnať knižničné priestory či podujatia kedysi a dnes. „Súčasťou výstavy sú aj knihy a hudobniny z pozostalosti Jána Nepomuka Batku, ktorý vo veľkej miere prispel k vzniku a rozvoju Mestskej knižnice v Bratislave,“ dodávajú tvorcovia výstavy.
Jej sprievodným podujatím je napríklad kvíz plný zaujímavostí a informácií o jubilujúcej knižnici, ktorá patrí medzi najstaršie na Slovensku. Jej činnosť neprerušili ani dve svetové vojny. Kvíz nájdu záujemcovia na www.mestskakniznica.sk alebo fyzicky na všetkých oddeleniach knižnice.
Verejná vernisáž výstavy 125 rokov v knižnici sa uskutoční vo štvrtok 2. októbra o 18.00 h, spojená bude s komentovanou prehliadkou.
