Bratislavská polícia bude dohliadať na priebeh stredajšieho protestu

Bratislava 7. februára (TASR) - Mestská polícia v Bratislave bude počas stredajšieho protestu pred Národnou radou SR dohliadať na verejný poriadok. Zároveň upozorňuje, že zhromaždenie môže v okolí parlamentu spôsobiť dopravné obmedzenia. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Mestská polícia navyšuje počet hliadok a posilňuje dozor nad ulicami aj prostredníctvom mestského kamerového systému. Kamery slúžia mestskej polícii a Policajnému zboru nielen na prevenciu priestupkov a trestných činov, ale záznamy z nich môžu byť použité aj ako dôkaz. Oblasť námestia budeme kontrolovať aj z výšky prostredníctvom dronu," informovala.



Ľudí, ktorí sa nestotožňujú "s posolstvom protestov", polícia vyzýva, aby sa zdržali antikampaní. V prípade, ak by bol niekto svedkom protiprávneho správania, prípadne sa cítil ohrozený, môže sa obrátiť na najbližšiu policajnú hliadku alebo kontaktovať mestskú políciu prostredníctvom linky 159.



Mestskí policajti zároveň varujú vodičov pred prípadnými dopravnými obmedzeniami. "Rátajte so zvýšeným počtom chodcov a možnými zdržaniami. Ak sa môžete vyhnúť prejazdu Starým Mestom v čase pred, počas a po proteste, spravte to," uviedli s tým, že už pred 17.00 h nemusí byť možné prejsť autom cez Palisády na Mudroňovu ulicu. Rátať treba podľa polície aj s obmedzením verejnej dopravy. "Aktuálne informácie k spojom verejnej dopravy poskytne Dopravný podnik Bratislava," dodali policajti.