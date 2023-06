Bratislavská mestská polícia by mala dostať osem nových vozidiel

Bratislava 13. júna (TASR) - Mestská polícia v Bratislave by mala dostať osem nových vozidiel. Hlavné mesto vyhlásilo na ich nákup tender za celkovo 215.000 eur bez DPH. Vyplýva to z výzvy na predkladanie ponúk, ktorú hlavné mesto zverejnilo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Predmetom zákazky je nákup osem osobných motorových vozidiel so zvláštnymi výstražnými znameniami a svetlami," uviedlo mesto v oznámení. Jedno z nich by malo mať odnímateľné výstražné znamenia a svietidlá. Lehota na predkladanie ponúk do súťaže je do 11. júla.